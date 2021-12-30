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- Eyüpsultan'da fahiş fiyat denetimi yapıldı
Eyüpsultan'da fahiş fiyat denetimi yapıldı
- DHA
- 30.12.2021 - 12:55
- Güncelleme : 30.12.2021 - 13:09
Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede hizmet veren zincir marketlerde raf ve kasa fiyat denetimleri gerçekleştirdi.
DETAYLI İNCELEME YAPILDI
Sahaya inen ekipler; çay, ayçiçek yağı, un, şeker, süt ve yumurta gibi temel ihtiyaç gıda maddeleri başta olmak üzere her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yaptı.
REYON VE KASA KARŞILAŞTIRMASI
Döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını da kontrol eden zabıta ekipleri, reyonlardaki ürünlerin reyon fiyatı ile kasa fiyatlarının birbirine uyup uymadığını kontrol etti.
KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ İNCELENDİ
İşletmelere özellikle ürünlerin son kullanma tarihleri, gramaj uygunluğu ve reyon etiket fiyatı ile kasa fiyatı uyumu konusunda hassasiyet göstermeleri ve koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgelerde belirtilen kurallara riayet etmeleri hususunda gerekli uyarılarda bulunuldu.
KURALLARA UYMAYAN MARKETLERE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
Ekipler, alış fiyatı ile satış fiyatı arasında fahiş fiyat farkı uygulayan marketleri Ticaret Bakanlığına rapor halinde iletirken, Ticaret Bakanlığı da bildirilen marketlere gerekli cezai işlemi uyguluyor.