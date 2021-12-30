Euro
14.8676
3.34%
Dolar
13.1329
3.74%
Altın
760.0440
3.43%
Borsa
1,899.28
0.20%
Bitcoin
610.872
2.87%
BTXN Coin
36.96
0.95%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Eyüpsultan'da fahiş fiyat denetimi yapıldı

    Zabıta ekipeleri tarafından yürütülen çalışmada, zincir marketlerde raf ve kasa fiyat denetimleri gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığına bildirilen bazı marketlere ise cezai işlem uygulandı.
    • DHA
    • 30.12.2021 - 12:55
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 13:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eyüpsultan'da fahiş fiyat denetimi yapıldı

    Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede hizmet veren zincir marketlerde raf ve kasa fiyat denetimleri gerçekleştirdi.

    DETAYLI İNCELEME YAPILDI

    Sahaya inen ekipler; çay, ayçiçek yağı, un, şeker, süt ve yumurta gibi temel ihtiyaç gıda maddeleri başta olmak üzere her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yaptı.

    REYON VE KASA KARŞILAŞTIRMASI

    Döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını da kontrol eden zabıta ekipleri, reyonlardaki ürünlerin reyon fiyatı ile kasa fiyatlarının birbirine uyup uymadığını kontrol etti.

    Eyüpsultan da fahiş fiyat denetimi yapıldı #1

    KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ İNCELENDİ

    İşletmelere özellikle ürünlerin son kullanma tarihleri, gramaj uygunluğu ve reyon etiket fiyatı ile kasa fiyatı uyumu konusunda hassasiyet göstermeleri ve koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgelerde belirtilen kurallara riayet etmeleri hususunda gerekli uyarılarda bulunuldu.

    KURALLARA UYMAYAN MARKETLERE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

    Ekipler, alış fiyatı ile satış fiyatı arasında fahiş fiyat farkı uygulayan marketleri Ticaret Bakanlığına rapor halinde iletirken, Ticaret Bakanlığı da bildirilen marketlere gerekli cezai işlemi uyguluyor.

    Eyüpsultan da fahiş fiyat denetimi yapıldı #2

    Eyüpsultan da fahiş fiyat denetimi yapıldı #3


    Eyüpsultan da fahiş fiyat denetimi yapıldı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir