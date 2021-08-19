Yeşilpınar Mahallesi sakinleri, kentsel dönüşüm projesi kapsamında parklarının yıkılacağı gerekçesi ile eylem yaptı. Mahalle sakinleri, parkta çadır kurdu.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde Yeşilpınar Mahallesi sakinlernin, mahallelerinde yeşil alan için verdikleri mücadele sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreni sonrası mahalle sakinleri, mahallelerinde çocukların özgürce oyun oynayabildikleri tek alan olan parkın yıkılmasını protesto etmişti.

Ekrem İmamoğlu’nun vatandaşları dinlemeden bölgeden ayrılması nedeni ile arbede çıkmış, Ayşe Topçu isimli bir kadın yere düşerek yaralanmıştı.

O gün bugündür parkta nöbet tutan vatandaşlar, yıkım ekiplerinin geleceğini öğrenir öğrenmez yeniden toplanarak parkta çadır kurdu.

Mahkeme sonucunu beklemeden yıkım yapılacağını söyleyen vatandaşlar, İBB’ye tepki gösterdi.

Eyüpsultan’da İBB’nin yıkacağı parkta eylem VİDEO



“YIKACAKLAR BİZ DE BUNLARI SEYREDECEĞİZ”

Eyleme katılan Ayşe Topçu, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim etrafımızı çeviriyorlar. Bizi kapıya atacaklar şimdi. Ben buradan sesleniyorum İmamoğlu’na. Halkın parkını almak nedir? Bize bir park yaptı havuzlu park. Hangi halka yapıldı o havuzlu park. Bizim parkımızı aldıktan sonra o havuzlu parka bizi zaten sokmayacaklar. Bizi kandırdılar, herkesi kandırıyorlar. Zaten benim kolumu da 2 yerden de kırdılar geçen geldiler. Bakıyorum, ağlamak istiyorum bağıra bağıra. Biz 30 senedir 35 senedir buradayız.

Şu ağaçları bak. Ağaç kesme makinesi getirmişler. Yıkacaklar biz de bunları seyredeceğiz. Bu çocuklarımız ağlayacak. Nereden biz yarın bu çocuklar nereye gidecek? Biz nerede oturacağız? İstanbul'da deprem var. Hazırlıklı olun diyorlar. Böyle mi hazırlık yapacağız? İBB'nin yaptığı hazırlık bu mudur?”





“BİZE GÖSTERDİKLERİ KÜÇÜCÜK PARKA GİRMEK İSTEMİYORUZ”

Parkta gece saatlerinden beri nöbet tuttuğunu belirten Hülya Özkan ise, ”40 yıllık deprem toplanma alanının yıkılmasını istemiyoruz. Bırakın parkı deprem toplanma alanının yıkılmasını istemiyoruz. Projelerine hiçbir şekilde karşı çıkmıyoruz. İstedikleri şekilde yapabilirler. Bize gösterdikleri küçücük bir parka biz girmek istemiyoruz.” dedi.

“YEŞİLİME DOKUNMA BAŞKA NE EDİYORSANIZ EDİN”

Yaklaşık 3 aydır yeşil alan mücadelesi verdiğini söyleyen Hüseyin Kara da şu sözleri kaydetti:

“Yeşile dokunma, parkıma dokunma, başka ne ediyorsanız edin. Bina mı yapıyorsunuz ne yapacaksanız yapın. Bize hiçbir şey ver demiyoruz. Biz sadece bunu istiyoruz.”





KAYMAKAM BÖLGEYE GELDİ

Tepkiler üzerine Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara da bölgeye geldi.

Konunun takipçisi olacağını belirten Kara, “Kentsel dönüşüm anlaşmasının tarafı değiliz biz. Biz sizi dinledik yapılacak bir şey var mıdır ve sizin isteğiniz ne şekilde karşılanabilir? Park ihtiyacı eskisi ve yenisi olarak karşılanmakta mıdır? Bunları biz bir değerlendirelim.” ifadelerini kullandı.