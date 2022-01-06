Eyüpsultan'da İETT kazası: Yaralılar var

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü durağa çarptı. Olayda yaralanan çok sayıda kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Eyüpsultan'daki İslambey Caddesi'nde seyir halinde olan İETT aracının sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sabah 08.30 sıralarında Gaziosmanpaşa - Şişli seferini yapan İETT otobüsü, otobüs durağına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle durakta bekleyen S.G. ve H.B. yaralandı. Otobüsün çarpmasıyla S.G.’nin ayağı otobüsün altında sıkıştı.

2 YARALI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağı otobüs altında sıkışan S.G, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. 2 yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrası polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapatırken, kaza sonrası İETT sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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"HAYATİ TEHLİKELERİ YOK"

Öte yandan kaza sonrası olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kazada 2 yaralı olduğunu aktaran Kaymakam Kara, "Bir yaralı bacağından ciddi bir yara. Kazanın nedeni henüz belli değil, araştırılıyor. Hayati tehlikeleri yok. Sevindirici tarafı can kaybı olmaması." dedi.