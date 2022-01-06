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    Eyüpsultan'da İETT kazası: Yaralılar var

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü durağa çarptı. Olayda yaralanan çok sayıda kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 06.01.2022 - 08:57
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 10:20
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    Eyüpsultan'da İETT kazası: Yaralılar var

    İstanbul Eyüpsultan'daki İslambey Caddesi'nde seyir halinde olan İETT aracının sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Sabah 08.30 sıralarında Gaziosmanpaşa - Şişli seferini yapan İETT otobüsü, otobüs durağına çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle durakta bekleyen S.G. ve H.B. yaralandı. Otobüsün çarpmasıyla S.G.’nin ayağı otobüsün altında sıkıştı.

    2 YARALI

    İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağı otobüs altında sıkışan S.G, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. 2 yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Eyüpsultan da İETT kazası: Yaralılar var #1

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Kaza sonrası polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapatırken, kaza sonrası İETT sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Eyüpsultan'da İETT kazası: Yaralılar var ViDEO

    Eyüpsultan da İETT kazası: Yaralılar var #2

    "HAYATİ TEHLİKELERİ YOK"

    Öte yandan kaza sonrası olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kazada 2 yaralı olduğunu aktaran Kaymakam Kara, "Bir yaralı bacağından ciddi bir yara. Kazanın nedeni henüz belli değil, araştırılıyor. Hayati tehlikeleri yok. Sevindirici tarafı can kaybı olmaması." dedi.

    Eyüpsultan da İETT kazası: Yaralılar var #3

    Eyüpsultan da İETT kazası: Yaralılar var #4

    Eyüpsultan da İETT kazası: Yaralılar var #5

    Eyüpsultan da İETT kazası: Yaralılar var #6


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