Kar yağışının ardından soğuk hava buzlanmaya sebep oldu. Cadde üzerinde ise yaşanan birçok kaza kameralar tarafından kaydedildi.

İstanbul Eyüpsultan’da yoğun kar yağışının ardından etkisini gösteren soğuk hava, caddede buzlanmaya neden oldu.

Caddeden aşağı doğru gelen araç sürücüsü, kasise gelmeden önce frene bastı. Sürücünün frene basmasıyla kayan araç, demir bariyerlere çarparak durabildi. Arkasından seyreden bir başka araç ise duramayarak kaldırıma çıktı.

O ANLAR KAMERADA

Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken kazanın yaşandığı cadde, belediye ekiplerince temizlendi. Cadde esnafı, sabah saatlerinde aynı noktada art arda kazaların yaşandığı söyledi.

Eyüpsultan'da kayak pistine dönen yolda art arda kaza VİDEO



"BUZ TUTMUŞ, TUZ DA DÖKÜLMEMİŞ"

Yaşanan kazaları anlatan esnaf Berkan Taşdemir, “Sabah erken saatte buz tutmuş burası. Tuz da dökülmemiş. Yukarıdan gelen kişi kasis var diye frene bastı. Birinci araç bu tarafa geldi. Sonra arkadan başka bir araç frene bastı. Fren tutmayınca öndeki araca arkadan vurdu. O kazada 7 tane araç peş peşe durdu. O kazadan sonra 4 tane araç yine aynı şekilde kaza yaptı. Sonra tuzlama yaptılar. Sonra 3 araç aynı noktada birbirine girdi. En sonunda da iki araç kaza yaptı. Toplam 4 tane kaza oldu burada. Yollar buz tutmuştu. Yürümekte bile zorlanıyorduk. Yürüyen kişiler bile kayarak düşüyor.” dedi.