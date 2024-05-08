Eyüpsultan'da okul müdürünü öldüren 17 yaşındaki öğrenci adliyede Özel bir lisede müdürlük yapan İbrahim Oktugan'a silahlı saldırıda bulunarak ölümüne neden olan 17 yaşındaki Iraklı lise öğrencisi Y.K., Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.

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ensonhaber.com

İstanbul Eyüpsultan'da, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Özel bir lisede okuyan Iraklı öğrenci 17 yaşındaki Y.K., geçtiğimiz aylarda disiplin suçları sonucu okuldan atıldı.

5 ay sonra okula gelen Y.K., sabah saat 10.00 sıralarında, okul müdürü olan 74 yaşındaki İbrahim Oktugan'ın odasına girerek silahla 3 el ateş ettikten sonra kaçtı.

Silah sesleri üzerine Oktugan'ın odasına giren öğretmenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Müdür hayatını kaybetti

Öğrencisi tarafından saldırıya uğrayan müdür İbrahim Oktugan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Oktugan'ın ardından ise Öğretmenler Günü'nde çektiği video kaldı.

Adliyeye sevk edildi

17 yaşındaki Y.K., Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.

5 ay önceki kararın nedeni bakın neymiş...

Öğretmenlerine saygısızlık yapan, disiplin suçuna karıştığı belirlenen ve ruhsatsız silah taşıdığı öğrenilen Y.K.'nin, 5 ay önce uzaklaştırma aldığı öğrenildi. Ayrıca Y.K'nin daha önce ortadan kaybolduğu ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi.