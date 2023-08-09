Eyüpsultan'da otobüs devrildi çok sayıda yaralı var
DHA

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı 19.00 sıralarında Ağaçlı Mahallesi, Ağaçlı Köy Yolu'nda 19.00 sıralarında feci bir yaşandı.

İstanbul Havalimanı'nda çalışan personeli taşıyan 34 GEL 771 plakalı otobüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 6 metre yükseklikte şarampole yuvarlandı.

Ekipler sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eyüpsultan'da otobüs devrildi çok sayıda yaralı var

29 kişi yaralandı

Otobüste sürücü ve 46 kişinin bulunduğu, kazada ilk belirlemelere göre 29 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Eyüpsultan'da otobüs devrildi çok sayıda yaralı var