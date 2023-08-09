Eyüpsultan'da otobüs devrildi çok sayıda yaralı var İstanbul Havalimanı'nda çalışan personelleri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 29 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

DHA İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı 19.00 sıralarında Ağaçlı Mahallesi, Ağaçlı Köy Yolu'nda 19.00 sıralarında feci bir kaza yaşandı. İstanbul Havalimanı'nda çalışan personeli taşıyan 34 GEL 771 plakalı otobüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 6 metre yükseklikte şarampole yuvarlandı. Ekipler sevk edildi İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 29 kişi yaralandı Otobüste sürücü ve 46 kişinin bulunduğu, kazada ilk belirlemelere göre 29 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.