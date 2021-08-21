Eyüpsultan'da parkın yıkımına tepki: Taksim'de üç tane ağaç yıkılacak diye ayağa kalktınız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yeşilpınar Gençlik Parkı’nın yıkımına karar verdi. Parkın son hali drone ile görüntülenirken, mahalleli ise duruma tepki gösterdi.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesi’nde bulunan parkın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmasına karar verdi.

İBB parkın yıkılması için 'kentsel dönüşümü' neden olarak gösterirken, mahalleli ise parkın yıkılmaması için çadır kurarak nöbet tutmaya başladı.

Ancak park önceki gün İBB tarafından yıkıldı, vatandaşlar durum karşısında isyan etti.

Parkın son hali drone ile görüntülenirken, mahalleli parkın yeniden yapılmasını talep etti.

"AĞAÇLARI, OYUNCAKLARI 2 DAKİKA İÇERSİNDE SÖKTÜLER.."

Bir deprem olsa nereye gideceklerini bilemediklerini dile getiren mahalle sakini Ayşe Topçu, “50 senelik parkımızın ortasına kentsel dönüşüm yapacaklar. Dün burada bütün çocukların oyuncaklarını, ağaçları, her şeyi iki dakikada söktüler. Buraya kentsel dönüşüm olur mu? Küçücük bir park yapmışlar. Sitelerin içerisine girecek o park.

Hangi site bizi alacak o parka? İstanbul’da deprem var. Depreme hazırlıklı olun. Çok güzel hazırlık yapıyorlar. Buraya hep bina yapacaklar. Benim istediğim deprem konaklama alanı olarak bu parkı halka geri versinler.

Bir sallantı olsa nereye gideceğiz biz? Yolun içlerine mi, binaların içine mi gideceğiz? Nerede konaklayacağız?" diye konuştu.

Eyüpsultan'da park yıkımına tepki: Taksim'de üç tane ağaç yıkılacak diye ayağa kalktınız VİDEO

"TAKSİM'DE 3 TANE AĞAÇ İÇİN AYAĞA KALKANLAR NEREDE?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Topçu, "Buradan ben Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Kimse bize el atmadı. Ne olur sesimizi duy Cumhurbaşkanım. 3 aydır sesimi duyurmaya çalışıyorum ama duyan yok bizi. Herkes çekilmiş kenara siz ne yaparsanız yapın diyor. Bize anca eylem yapın diyorlar.

Ben bir arabayı durdurmaya kalktım; araba üzerime geldi iki yerden kolum kırıldı. Taksim'de üç tane ağaç yıkılacak diye ayağa kalktılar. Bizim ağaçlarımız ağaç değil mi? Nerede onlar?" ifadelerini kullandı.

"YIKIM İÇİN İNSANLARIN KÖYDE OLMASINI FIRSAT BİLDİLER"

Bir umut parklarının yeniden yapılmalarını beklediklerini söyleyen Sultan Aşık, “Bir umut bekliyoruz. Çoluğumuzun, çocuğumuzun oynadığı alanı elimizden aldılar. Biz kentsel dönüşüme bir şey demiyoruz. En önemlisi park deprem toplanma alanıydı. Yapı konutlar depreme dayanıklı değil diyerek yıktılar ve toplanma alanını içine dahil ettiler.

Onun yerine koydukları park küçücük bir park. Site yapacağız diyerek sitenin ucuna park koydular. Sitenin insanları mı yetecek biz mi yeteceğiz? Dün 10 hane gittik. İnsanlar iç içe. Salgın döneminde insanları iç içe soktular. Hiç hoş olmadı.

Büyüklere sesleniyoruz. 2 gün eylem yaptık. Bütün gün parktaydık. Telef oldu insanlar. Çoğu köydeydi. İnsanların köyde olmasını fırsat bildiler. Onu değerlendirip bu hale getirdiler." dedi.