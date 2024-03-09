Eyüpsultan'daki kazada yaralanan kişinin kaybolan telefonu, Eylem Tok'un aracında bulundu Türkiye'nin gündemindeki Eyüpsultan kazasında, yaralanan 4 kişiden birinin cep telefonu, yurt dışına kaçan Yazar Eylem Tok'un kullandığı araçtan çıktı.

İHA

Türkiye'nin konuştuğu kaza, İstanbul Eyüpsultan'daki Davutpaşa Caddesi'nde 1 Mart günü saat 23.30 civarında meydana geldi.

Cadde üzerinde, Belgrad Ormanı istikametine seyreden 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı, ATV motoruyla seyahat ederken aracının arıza yapması üzerine yol kenarına çekip arızayı gidermeye çalışmıştı.

Lüks aracıyla ATV'ye çarptı

17 yaşındaki Timur Cihantimur'un idaresindeki lüks araç, yol kenarında bekleyen ATV'ye çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle ATV, sulama kanalına düşmüş ve altında kalan Oğuz Murat Acı yaralanmıştı.

Genç adam yaşamını yitirdi

İhbar sonrasında polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edimiş, acil müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye götürülen Acı hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından Timur Cihantimur, annesini telefonla arayarak olay yerine gelmesini istemişti.

Mısır'a gittiler

Olay mahalline yetişen Eylem Tok, yanında oğlu Timur Cihantimur ile birlikte kaçtı.

Kaza sonrası, Timur Cihantimur ve Eylem Tok'un yaklaşık saat 02.00 civarında İstanbul Havalimanı'na ulaştıkları belirlendi.

Havalimanındaki işlemlerinin ardından anne ve oğlunun, uçakla Mısır'a gittikleri ortaya çıkmıştı.

Yaralıların telefonunu topladığını reddetti

Eylem Tok’un olayın yaşandığı yerde, kazada yaralananların kimseye ulaşamaması için telefonlarını topladığı iddia edilmişti.

Tüm bu iddiaları reddeden Yazar Eylem Tok yaptığı açıklamada, “Ben olay yerinde insanların telefonlarını da toplamadım, bunlar doğru değil. Çok çok üzgünüm.” ifadelerini kullanmıştı.

Telefon, Eylem Tok'un aracından çıktı

Kazada yaralı mağdurlardan İ.G.'nin kayıp telefonunun bulunması konusunda inceleme başlatıldı. Olayda kazaya tanık olan Z.H.T'nin, bir yaralıya yardım etmek için telefonu aldığını sonrasında dalgınlıkla yanında götürdüğü, daha sonra da cep telefonunu site duvarının üzerine bıraktığı, çalışmalar sonucunda ekipler tarafından tespit edildi.

Ekipler, sitenin güvenlik görevlileri tarafından muhafaza altına alınan cep telefonunun yine kazaya tanık olan D.Ö'nün annesi B.Ö tarafından alındığını ve o esnada kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cİhantimur'un annesi Eylem Tok'un da orada bulunduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmalardan sonra, cep telefonun Tok'un siteye geldiği ve A.K'nin kullandığı araca konulduğu ve taşıtın kontrolü sırasında yine sürücü tarafından bulduğu tespit edildi. Telefon, A.K tarafından emniyete teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)