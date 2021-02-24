Eyyam-ı Biyd (Aydınlık günler) orucu ne zaman tutulur? Eyyam-ı Biyd önemi nedir?

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir. Bu gecelerde oruç tutmak isteyen müslümanlar, önemini ve detaylarını araştırıyor.

Üç ayların başlamasıyla birlikte Peygamber efendimizin oruç tutulmasını önerdiği günler olan Eyyam-ı Biyd nedir, ne zmaan oruç tutulur soruları merak edilmeye başladı.

On bir ayın sultanı Ramazan ayına kısa bir süre kala, oruç tutmak için hayırlı günler olarak kabul edilen Eyyam-ı Biyz yani Aydınlık Günler oruçları hakkında araştırmalar hız kazandı.

Ayın en parlak günü olan Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman tutulur, önemi nedir? İşte detaylar..

EYYAM-I BİYD ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Eyyâm-ı biyd, ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir. Bu gecelerde ay, normalden daha parlak göründüğü için bu adı almıştır. Resülullah, ayın bu günlerinde oruç tutulmasını önermiş ve o günlerde oruç tutmanın yılın tüm günlerini oruçlu geçirmiş gibi sevap olduğunu belirtmiştir.

Recep Ayı 2021 senesinde 13 Şubat tarihinde idrak edilmeye başlandı. Recep ayının 13.günü 26 Şubat, 14.günü 27 Şubat, 15.günü ise 28 Şubat tarihine denk geliyor.

EYYAM-I BİYD ÖNEMİ NEDİR?

Kameri ayların 13, 14 ve 15. günlerinde yani "eyyam-i biyz" denilen ayın en parlak günlerinde nafile oruç tutmanın fazileti hakkında pek çok hadis-i şerif vardır.

Hz. Hafsa (ra) diyor ki:

"Dört şeyi Resûlüllah (asm) Efendimiz hemen hemen hiç terketmedi diyebilirim: Âşûrâ orucu, Zilhicce'nin ilk on gününün oru­cu, her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç ve bir de sabah farzından ön­ce iki rek'at namaz..." (Ahmed bin Hanbel, Nesâi)

Hadiste geçen günler, Hicri Takvime göre Kameri ayların 13, 14 ve 15. günleridir. Sabah kılınan sünnet ise, sabah namazının sünnetidir.

Peygamber Efendimiz(s.a.v), Ramazan orucu farz kılınmadan önce "eyyam-i biyd" günlerinde bu orucu tutmuş (Ahmed, 5/246; Tirmizî, Savm, 41, 54), Ramazan orucu farz kılındıktan sonra da bu orucu tutmaya devam etmiştir. (Tirmizî, Savm, 54)

"Kim her aydan üç gün oruç tutarsa ömür boyu oruç tutmuş gibi olur." (Tirmizî, Savm, 54, III, 135) ve "(Ramazan ayının dışında ) Oruç tutmak istediğin zaman, ayın 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tut." (Suyuti, el-Camiu's-Sagir, 1/66 H. No: 892) sözleriyle bu orucun tutulmasını teşvik etmiştir.