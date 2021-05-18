Eyyüp Akbulut kimdir? Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut hakkında..

Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut kimdir, nereli? Eyyüp Akbulut ne iş yapıyor, kaç yaşındadır? soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Eyyüp Akbulut kimdir? İşte detaylar..

Eyyüp Akbulut, gündemde merak edilen isimler arasında yer alıyor.

Hayatı hakkındaki bilgiler merak konusu olan Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut kimdir? Eyyüp Akbulut kaç yaşında, nereli? gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Peki Eyyüp Akbulut kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut'un hayatı ve biyografisi...

EYYÜP AKBULUT KİMDİR?

Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut'un sadece Şanlıurfa'nın Viranşehir'de görev yaptığı bilinmektedir. Bunun dışında kendisi ile ilgili bir bilgi bulunamamıştır.

Yayımladığı videoda "Ben Eyyüp Akbulut, Cumhuriyet Savcısıyım, bu da benim mesleki kimliğim." diyerek sözlerine başlayan Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut, sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlamaları, maske takma zorunluluğu gibi salgın kurallarının hukuka aykırı olduğunu iddia etti.

Akbulut açıklamasının devamında, kanunda “Vali gereken tedbirleri alır ifadesinin” gerekçe gösterilerek yapılan uygulamaların hiç bir şey ifade etmediğini söylerken, uygulamaların bu kanuna istinaden yapılamayacağını öne sürdü.