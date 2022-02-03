Gençlerin AK Parti'den uzaklaştığı iddialarına yanıt veren Eyyüp Kadir İnan; yapılan bu anketleri 'balon' olarak yorumlayarak gülüp geçtiklerini söyledi.

Ensonhaber, siyasi partilerin gençlerle ilişkilerini mercek altına aldı.

Bu kapsamda; partilerin gençlik kolları başkanları ile özel görüşmeler yapıyoruz.

İlk konuğumuz AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan.

Ensonhaber editörü Meliha Balaman'ın sorularını yanıtlayan Eyyüp Kadir İnan, AK Parti'nin gençlerin partisi olduğunu söyledi.

AK Parti'nin gençlerden uzak kaldığı yönündeki iddialara da yanıt veren AK Partili İnan, paylaşılan anketleri 'balon' olarak gördüklerini ve gülüp geçtiklerini söyledi.

Eyyüp Kadir İnan: AK Parti gençlerin partisidir VİDEO

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın yaptığı açıklamaların satır başları;

"Aslen Şanlıurfa Siverekliyim ama doğma, büyüme, eğitim hayatım İzmir’de geçti. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunuyum. Yaklaşık 12 yıldır AK Parti kadrolarında eğitim veriyoruz. Son 1 senedir de AK Parti Genel Merkezi’nde çalışmalarımızı yürütüyoruz.

İLK KEZ OY KULLANACAK SEÇMEN SAYISI

2023 seçimlerinde çok güçlü bir demokratik kazanımımız geliyor. O da 6 milyon 48 bin ilk defa oy kullanacak genç seçmenin iradesi 2023 seçimlerine yansıyacak.

Bu da demokrasi tarihimizde ilk defa bu kadar alttan gelen genç seçmenin sandığa teveccühünün yansıması demek. Bundan dolayı biz çok mutluyuz.

Türkiye son yaptığı referandumla birlikte Cumhurbaşkanlığı sistemine geçti ve biz burada erken, baskın seçimlerin, kaotik durumların bu sistemle birlikte önüne geçtik.

2023'TE TARİHİ BİR SEÇİM..

Yaklaşık 1 buçuk milyon, 2 milyon bandında olan ilk defa oy kullanacak seçmen iradesi, 2023 seçimlerinde en yüksek oranı oluşturuyor. 2023’te tarihi bir seçimi demokrasimiz kazanacak. Bu noktada çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.

AK PARTİ GENÇLERİN PARTİSİ

AK Parti gençlerin partisi. Kurulduğu, iktidara geldiği günden bu yana gençlerin oyunu alarak hükümetlerini kurdu ve özellikle sandıkta elde ettiği başarıda ilk defa oy kullanacak seçmenin payı çok yüksekti.

Bizim AK Parti olarak 10 milyonla başlayan bir hikayemiz vardı 2002’de. Bu şu ana kadar 28 milyona, 30 milyona ulaştıysa oy teveccühü olarak, bunda hiç şüphesiz ilk defa oy kullanacak seçmenin de tercihi çok önemli pay sahibi oluyorlardı.

2023’te AK Parti, gençlerden en fazla oyu alan parti olacak. Gençlerin lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da en yüksek oyu hem ilk defa oy kullanacak seçmenden hem de tüm gençlik kitleleri, yaş gruplarından alacak. Bunu sahadaki çalışmalarımızda çok net bir şekilde görebiliyoruz.

GENÇLER AK PARTİ'DEN UZAK MI

AK Parti girmiş olduğu tüm seçimlerden 1’inci parti olarak çıktı, hükümetlerini kurdu. Yüzde 52’lere varan bir teveccühle de Cumhurbaşkanı’nı seçti.

GENÇLER OY VERMESE..

Gençler, kadınlar oy vermese, tüm yaş gruplarından yüksek oy almasa bu matematiksel sonuçlara ulaşılabilir miydi? Böyle bir başarı ortaya koyabilir miydi? Hayır.

BALON ANKETLER..

O nedenle bugün son 20 senede tüm seçimlerden mağlup olarak çıkan siyasi partilerin son 1 buçuk, 2 senede son derece sanal, belli bir gerçekliğe dayanmayan, balon anketler üzerinden değerlendirme yapmalarına açıkçası gülüp geçiyoruz.

GENÇLERLE GÜÇLÜ İLETİŞİM..

Yapmış olduğumuz çalışmalarda da, araştırmalarda da, teşkilatlarımızın bize aktardığı bilgilerde de AK Parti gençlerin partisi. Gençlerle en güçlü iletişimi kuran parti.

Kurulduğumuz günden bu yana hem hükümet politikalarımızda hem de parti politikalarımızda hiçbir zaman gençlerin taleplerine, temennilerine, şikayetlerine, önerilerine hiçbir zaman kayıtsız kalmadık. Daha doğrusu milletimizin taleplerine, düşüncelerine kayıtsız kalmadık.

CUHMURBAŞKANI'NIN GENÇLERE VERDİĞİ ÖNEM

Özellikle gençlerin taleplerini çok hızlıca hükümet politikalarına, parti politikalarına çevirebilen bir kabiliyetimiz var bizim. Temel başarımız bu. Sayın Cumhurbaşkanımız Trabzon’da bir gençlik buluşmasına katıldı. Gençlerle doğrudan temasa geçtiği bir program icra ettik.

Cumhurbaşkanımız her gençlik buluşmasında olduğu gibi hızlıca bunu hükümet politikalarına çevirmek suretiyle talimatlandırdı.

GENÇLER İÇİN NELER YAPILDI

Sadece gençlere yapmış odluğumuz icraatların belli başlı kategorilerini ele almamak lazım.

Yaptığımız kütüphaneler, açtığımız gençlik merkezleri sayısız. Yapılan spor merkezleri, kültür merkezleri, KYK’daki durumumuz, oradaki yükselen sayımız, yükselen kredi ve burs imkanları bunlar bizim gerçekten marka hizmetlerimiz.

Şunu da unutmayın bugün yapmış olduğumuz köprüler de, havalimanları da hızlı trenler de doğrudan gençleri ilgilendiriyor. Bizim açıkçası yapmış olduğumuz tüm icraatlerde kalem kalem gençlik var. Bu alanlarda da gençlerin temenni, talep, şikayetlerinin doğrudan muhatabıyız.

Gençlik kolları olarak çözüm noktasında bir irade ortaya koyuyoruz. Bu iradeyi de Cumhurbaşkanımızdan aldığımız motivasyonla gerçekleştiriyoruz."