Eyyüp Kadir İnan İzmir'de sahaya indi İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Eyyüp Kadir İnan'ın ziyaretleri sırasında şikayetlerini sıralayan bir esnaf, İzmir'deki bakımsız ve yetersiz yollara dikkat çekti. İnan ziyaretlerinde hem dua hem destek istedi.

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Türkiye seçime gidiyor.

Partiler ve adaylar sahaya indi.

Bir yandan partiler vaatlerini halka anlatmaya çalışırken bir yandan da milletvekili adayları seçim bölgelerinde sahada ziyaretlerini sürdürüyor.

Eyyüp Kadir İnan İzmir'de sahaya indi

Bu kapsamda AK Parti Gençlik Koları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da aday gösterildiği İzmir ikinci bölgede çalışmalarına başladı.

Esnafı ziyarete başlayan İnan hem destek hem dua aldı.

AK Partili İnan, uzun yıllardır CHP belediyeleri tarafından yönetilen İzmirlilerin şikayetlerini dinledi.

Şikayetler benzer: Bakımsız yollar

İzmir sakinlerinden gelen şikayetler ise neredeyse benzer...

Asfaltsız ve bakımsız yollar...

İnan ziyareti esnasında çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımda bir esnafın şikayeti ise dikkat çekti.

"Yahu dükkanı açamıyoruz toz topraktan"

Yolların bakımsızlığından şikayet eden İzmirli seçmen, "Ankara ile İzmir arasında iki tane taksi bir arada gidemiyordu. Biri duruyor diğeri gidiyordu. Bundan bir sene önce Ordu'ya oğlum atandı oraya gittim. Allah sizi inandırsın gözünü kapat Ordu'ya kadar git. 3 gidiş 3 geliş. Başka da bir şey söylemiyorum. Bunu da görmüyorsa insanlar kördür. Şu sokak ben 10 senedir burada esnaflık yapıyorum. Burda çaycı var, asfalt yoktu. Süper CHP'li. Dedim ki; şu toprağı görmüyor musun? Ağabey diyor ne var. Yahu dükkanı açamıyoruz toz topraktan... CHP'liler bunu görmeyecek kadar kördür. Seni beni görmez." dedi.