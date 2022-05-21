Adana'daki Gençlik Şöleni'nde Teknofest kuşağı vurgusu yapan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "Z kuşağı yoktur, Teknofest kuşağı vardır" dedi.

AK Parti Adana Gençlik Kolları'nın düzenlediği Adana'daki Gençlik Şöleni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Büyük coşkuya sahne olan etkinlikte adeta AK Parti gençliğinin gövde gösterisi vardı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'dan önce bir konuşma yaptı.

Teknofest kuşağı vurgusu

Konuşmasında Teknofest kuşağı vurgusu yapan, "Z kuşağı yoktur, Teknofest kuşağı vardır. Kimsenin şüphesi olmasın, bu kuşak üretir bu kuşak çalışır yarının Türkiye'sini Recep Tayyip Erdoğan ile inşa eder." dedi.

İnan, şu ifadeleri kullandı:

"Ak gençlik olarak statlara sığmadık sığmıyoruz. Türkiye gençleri olarak sizinle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bu teşkilatta milyonlarca gencin emeği ve alın teri vardır. Bugün her bir gence dokunmaya çalışan en büyük gençlik kolları olmaya çabalıyoruz.

Bu ülkede bugün gençlik gerçek anlamda değer arz ediyorda su sizin bizler için ortaya koyduğunuz mücadele sayesindedir.

Gençler sadece kapıyı tutması gereken birer nöbentçi olarak görülüyordu. Şimdi artık gençler bugünün asli unsurları.

Bu yolda liderimizle yan yana yürümeye devam edeceğiz. Adana'dan bir kez daha hatılatalım sayın genel başkanım bu gençlerin hepsi 30 yaş altı. Sizden önce hiçbir gencin seçilme hakkı yoktu."