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    Ezan yarışması birincisi Muhsin Kara, yarışma sürecini anlattı

    Ezan yarışması birincisi Muhsin Kara, yarışma sürecini anlattı

    Suudi Arabistan'daki Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın ezan dalında Türkiye'ye birincilik getiren Muhsin Kara, Ensonhaber'e konuştu.
    • Özel Haber
    • 24.04.2022 - 17:13
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 17:29
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    Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'da Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması düzenlenmiş, ezan dalınında birincilik elde eden isim ise Muhsin Kara olmuştu.

    Şarkışla Ravza Cami İmam Hatibi olan Muhsin Kara, yarışmadaki performansıyla tüm dinleyenleri mest etmişti.

    Türkiye'nin sevilen ve gurur duyulan isimlerinden olan Kara, Ensonhaber.com'un konuğu oldu.

    Yarışma sürecini anlatarak hazırladığımız sorulara cevap veren Kara, stüdyoda keyifli anlara sebep oldu.

    Makamlarıyla okuduğu ezan hayran bıraktı

    Kara; ezanı "Sabah Makamı, Aşıklar Makamı, Hicaz Makamı, Segah Makamı ve Rast Makamı" olarak 5 farklı vakte göre okudu.

    Türk Sanat Müziği'nin ezanla ilişkisini de değerlendiren Kara, Ensonhaber takipçilerine özel olarak "Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın" eserini de seslendirdi.

    Ezan yarışması birincisi Muhsin Kara, yarışma sürecini anlattı ViDEO

    Ezan yarışması birincisi Muhsin Kara, yarışma sürecini anlattı #1


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