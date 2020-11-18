Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı kimdir? Mustafa Aksakallı kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı kimdir? Mustafa Aksakallı kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Ezgi Mola sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evlilik kararı aldığı sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Hamile olduğu iddialarını yalanlayan Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı merak konusu oldu.

Masumlar Apartmanı dizisindeki rolüyle milyonları ekrana kilitleyen Ezgi Mola ile evlilik kararı aldığı iddia edilen Mustafa Sakallı kimdir, ne iş yapıyor gibi sorular sosyal medyanın gündemine geldi.

Ünlü oyuncu ile 1 yıldır mutlu bir beraberlik yaşayan Mustafa Aksakallı'nın kim olduğu oyuncunun sevenleri tarafından çok merak edilmekte.

Hamile olduğu iddia edilen Ezgi Mola, haberlerin doğru olmadığını dile getirirken, aşk yaşadığı Mustafa Sakallı ile ilgili bilgiler araştırılıyor.

MUSTAFA AKSAKALLI KİMDİR?

Mustafa Aksakallı'nın 1,80 boyunda 66 kilo olduğu biliniyor. Aslen İzmirli olan ve Kuşadasında bir eğlence külübü sahibi olan Mustafa Aksakallı, şarkıcı Berkay, Kerimcan Durmaz ve Gizem Karaca ile yakın arkadaştır.

Çift, geçtiğimiz Temmuz ayında da ortak olup Alaçatı'da Boop adlı bir eğlence mekanı açtı.

EZGİ MOLA'DAN BEBEK AÇIKLAMASI

Ezgi Mola'nın hamile olduğu iddiası gündeme düşerken, çiftin yıldırım nikahıyla evlenileceği belirtildi. Oyuncu hamilelik iddialarına sert sözlerle yanıt verdi:

"Şimdiye kadar bana sorulan hiçbir soruyu cevapsız bırakmamış biri olarak bu haberi çok terbiyesizce buldum. Keşke sorma nezaketinde bulunsaydınız, yine cevapsız bırakmazdım ki soran arkadaşlarıma cevap da verdim. Haberiniz yalandır. Daha önemli ve gerçek olduğundan emin olduğunuz haberleri gündeme getirmeniz dileğiyle, sevgiler.".