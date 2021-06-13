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- F-16 pilotlarının eğitim uçuşu nefes kesti
F-16 pilotlarının eğitim uçuşu nefes kesti
Milli Savunma Bakanlığı, eğitim uçuşundaki F-16’ların nefes kesen görüntülerini paylaştı.
- Haber Merkezi
- 13.06.2021 - 15:58
- Güncelleme : 13.06.2021 - 16:38
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri unsurlarının eğitim uçuşlarından görüntülerin yer aldığı bir video yayınlandı.
F-16’lar ile nefes kesen hareketlerin yer aldığı video, Bakanlığın Twitter hesabından paylaşıldı.
“KARTAL OLUR SÜZÜLÜRÜZ GÖKTEN”
Paylaşıma "Kartal olur süzülürüz gökten, aslan olur kükreriz yerden" notu düşüldü.
F-16 pilotlarının aksiyon dolu eğitimi, kısa sürede binlerce kez izlendi.
F-16 pilotlarının nefes kesen eğitimi VİDEO