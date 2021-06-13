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    F-16 pilotlarının eğitim uçuşu nefes kesti

    F-16 pilotlarının eğitim uçuşu nefes kesti

    Milli Savunma Bakanlığı, eğitim uçuşundaki F-16’ların nefes kesen görüntülerini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2021 - 15:58
    • Güncelleme : 13.06.2021 - 16:38
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    Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri unsurlarının eğitim uçuşlarından görüntülerin yer aldığı bir video yayınlandı.

    F-16’lar ile nefes kesen hareketlerin yer aldığı video, Bakanlığın Twitter hesabından paylaşıldı.

    “KARTAL OLUR SÜZÜLÜRÜZ GÖKTEN”

    Paylaşıma "Kartal olur süzülürüz gökten, aslan olur kükreriz yerden" notu düşüldü.

    F-16 pilotlarının aksiyon dolu eğitimi, kısa sürede binlerce kez izlendi.

    F-16 pilotlarının nefes kesen eğitimi VİDEO

    F-16 pilotlarının eğitim uçuşu nefes kesti #1

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