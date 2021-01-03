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    F-35'lerde seri üretim askıya alındı

    F-35'lerde seri üretim askıya alındı

    ABD Savunma Bakanlığı, teknik sorunlar nedeniyle F-35 savaş uçaklarında tam kapasiteli seri üretimi askıya aldıklarını duyurdu.
    • Özel Haber
    • 03.01.2021 - 08:34
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 09:30
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    ABD’de Pentagon’un teknik sorunlar nedeniyle F-35 savaş uçaklarında tam kapasiteli seri üretimi askıya aldığı, düşük hızlı üretime geçme kararı aldığı belirtildi.

    HAYALET UÇAK RADARDAN KAÇAMADI

    398 milyar dolarlık F-35 programında bu kararı verme nedeninin görünmezlik özelliği çalışmadığı için Uçakların üreticisi ABD merkezli havacılık şirketi Lockheed Martin, daha önce yaptığı açıklamada salgının tedarik zincirini engellediğini belirtmişti.

    ÜRETİM YÜZDE 8 DÜŞTÜ

    Söz konusu şirketin yüzde 8 daha az savaş jeti ürettiği ve 2020 yılı için ABD ve müttefiklerine 141 adet F-35 savaş uçağı teslim etme hedefini kaçırdığı ifade edildi.

    Lockheed Martin, 2020'de 123 uçak teslim ederek 2019'un sonlarında belirlediği hedefinin altında performans gösterdi. Mayıs ayında şirket, parça sıkıntısı nedeniyle hedefi 117-123 uçağa düşürmüştü.

    F-35 lerde seri üretim askıya alındı #1

    TÜRKİYE'Yİ ÇIKARMIŞLARDI

    ABD, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programındaki ortaklığından çıkarmıştı.

    Dönemin ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği mektupta Türk personele verilen F-35 eğitiminin sona ereceği ve Türk personelin ABD’den ayrılacağı belirtilmişti.

    Türkiye’nin satın aldığı ve envanterine kattığı dört F-35 savaş uçağı ise teslim edilmemişti.

    F-35 lerde seri üretim askıya alındı #2

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