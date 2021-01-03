F-35'lerde seri üretim askıya alındı

ABD Savunma Bakanlığı, teknik sorunlar nedeniyle F-35 savaş uçaklarında tam kapasiteli seri üretimi askıya aldıklarını duyurdu.

ABD’de Pentagon’un teknik sorunlar nedeniyle F-35 savaş uçaklarında tam kapasiteli seri üretimi askıya aldığı, düşük hızlı üretime geçme kararı aldığı belirtildi.

HAYALET UÇAK RADARDAN KAÇAMADI

398 milyar dolarlık F-35 programında bu kararı verme nedeninin görünmezlik özelliği çalışmadığı için Uçakların üreticisi ABD merkezli havacılık şirketi Lockheed Martin, daha önce yaptığı açıklamada salgının tedarik zincirini engellediğini belirtmişti.

ÜRETİM YÜZDE 8 DÜŞTÜ

Söz konusu şirketin yüzde 8 daha az savaş jeti ürettiği ve 2020 yılı için ABD ve müttefiklerine 141 adet F-35 savaş uçağı teslim etme hedefini kaçırdığı ifade edildi.

Lockheed Martin, 2020'de 123 uçak teslim ederek 2019'un sonlarında belirlediği hedefinin altında performans gösterdi. Mayıs ayında şirket, parça sıkıntısı nedeniyle hedefi 117-123 uçağa düşürmüştü.

TÜRKİYE'Yİ ÇIKARMIŞLARDI

ABD, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programındaki ortaklığından çıkarmıştı.

Dönemin ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği mektupta Türk personele verilen F-35 eğitiminin sona ereceği ve Türk personelin ABD’den ayrılacağı belirtilmişti.

Türkiye’nin satın aldığı ve envanterine kattığı dört F-35 savaş uçağı ise teslim edilmemişti.