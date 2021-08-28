F1 pilotu Lando Norris kaza geçirdi

McLaren pilotu Lando Norris, Spa'da gerçekleştirilen sıralama turlarında aracının kontrolünü kaybetti ve Eau Rouge'da büyük bir kaza yaptı.

Belçika'da gerçekleştirilen sıralama turlarında zaman zaman yağmur yağdı ve hem ilk bölüm hem de ikinci bölümde yeşil logolu geçiş lastikleri kullanıldı.

Üçüncü bölümün başlamasından hemen önce sağanak yağmur kendisini gösterdi ve McLaren pilotu Norris, mavi logolu yağmur lastikleriyle piste çıkan ilk isimdi.

Norris, sıralama turlarında büyük bir kaza geçirdi - İZLE



ARACIN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ, BARİYERLERE GİRDİ

Norris, pistte çok fazla su olduğu için bazı noktalarda kızaklama yaşadığını söylerken, Aston Martin pilotu Sebastian Vettel de seansın kırmızı bayrakla durdurulması gerektiğini belirtti.

Henüz ilk denemesinde Norris, Eau Rouge'da aracının kontrolünü kaybetti ve aracını büyük bir süratle bariyerlere çarptı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Seans hemen kırmızı bayrakla durduruldu ve Norris, bir süre durduktan sonra araçtan yardım almadan çıkmayı başardı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Norris sıralama turlarındaki en başarılı isimlerden biriydi.