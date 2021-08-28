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    F1 pilotu Lando Norris kaza geçirdi

    McLaren pilotu Lando Norris, Spa'da gerçekleştirilen sıralama turlarında aracının kontrolünü kaybetti ve Eau Rouge'da büyük bir kaza yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2021 - 18:13
    • Güncelleme : 28.08.2021 - 18:21
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    F1 pilotu Lando Norris kaza geçirdi

    Belçika'da gerçekleştirilen sıralama turlarında zaman zaman yağmur yağdı ve hem ilk bölüm hem de ikinci bölümde yeşil logolu geçiş lastikleri kullanıldı.

    Üçüncü bölümün başlamasından hemen önce sağanak yağmur kendisini gösterdi ve McLaren pilotu Norris, mavi logolu yağmur lastikleriyle piste çıkan ilk isimdi.

    Norris, sıralama turlarında büyük bir kaza geçirdi - İZLE

    F1 pilotu Lando Norris kaza geçirdi #1

    ARACIN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ, BARİYERLERE GİRDİ

    Norris, pistte çok fazla su olduğu için bazı noktalarda kızaklama yaşadığını söylerken, Aston Martin pilotu Sebastian Vettel de seansın kırmızı bayrakla durdurulması gerektiğini belirtti.

    Henüz ilk denemesinde Norris, Eau Rouge'da aracının kontrolünü kaybetti ve aracını büyük bir süratle bariyerlere çarptı.

    F1 pilotu Lando Norris kaza geçirdi #2

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Seans hemen kırmızı bayrakla durduruldu ve Norris, bir süre durduktan sonra araçtan yardım almadan çıkmayı başardı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Norris sıralama turlarındaki en başarılı isimlerden biriydi.

    F1 pilotu Lando Norris kaza geçirdi #3

    F1 pilotu Lando Norris kaza geçirdi #4

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