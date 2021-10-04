Facebook hisseleri değer kaybetti

Sosyal medya devi Facebook, eski Ürün Yöneticisi Frances Haugen'ın şirkete yönelik açıklamaları ve dünya genelinde yaşanan erişim sıkıntısı nedeniyle borsada yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

Dünya genelinde sosyal medya platformları Facebook, WhatsApp ve Instagram'a erişim sağlanamıyor.

Facebook, sahibi olduğu Instagram ve WhatsApp'la birlikte TSİ 18.44'te çökmesiyle birlikte eski çalışanlarından Frances Haugen'ın ifşasının yaşandığı günü borsada yüzde 5'in üzerinde kayıpla sürdürüyor.

''NEFRET YAYAN İÇERİKLER ÖN PLANA ÇIKARILIYOR''

Haugen, Facebook'un platformunda nefret, şiddet ve yanlış bilgiler paylaşan içeriklerle mücadelede kaydettiği ilerlemeyi abartarak halka ve yatırımcılarına yalan söylediğini iddia etti.

Eski yönetici iddialarını desteklemek için "on binlerce" sayfalık belgeyi kanıt olarak sundu.

BİR GÜNDE YÜZDE 5,75 DEĞER KAYBI

Haugen'in açıklamalarının ardından borsada değer kaybetmeye başlayan Facebook hissesi, küresel erişim sıkıntısının ardından kayıplarını artırdı.

Nasdaq'da işlem gören hisse senedi, yüzde 5,75'lik değer kaybıyla 323,28 dolardan işlem görüyor.

KÜRESEL EKONOMİYE MALİYET 160 MİLYON DOLAR

İnternet kesintilerini ve kesintilerin etkilerini izleyen NetBlocks, WhatsApp, Instagram ve Facebook kesintisinin küresel ekonomiye maliyetinin 160 milyon dolar olduğu tahmininde bulundu.

MARK'IN KİŞİSEL SERVETİ 7 MİLYAR DOLAR DÜŞTÜ

Mark Zuckerberg'in kişisel serveti 3 saat içinde 7 milyar dolar düştü, böylelikle dünyanın en zenginler listesinden bir basamak aşağı inmiş oldu.