Facebook, Türkiye'ye temsilci atama sürecini başlattı

Facebook, Türkiye'ye temsilci atama işlemlerinin başlatıldığını açıkladı. Temsilci konusunda adım atmayan tek büyük platform olarak Twitter kaldı.

Türkiye'de, 1 Ekim'de yapılan yeni düzenleme ile sosyal medya platformlarına ticari temsilcilik zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda, yeni düzenlemeye uymayacak patformlar için ise para cezası, bant genişliği daraltma ve 19 Ocak'tan itibaren ise reklam yasağı gibi cezalar uygulamaya alındı.

Yeni sosyal medya düzenlemesinin ardından birçok şirket temsilci atanacağını açıkladı.

Bugüne kadar YouTube, TikTok, LinkedIn, Dailymotion ve VK temsilci atama kararı aldı.

FACEBOOK TEMSİLCİ ATAYACAK

En çok kullanılan sosyal medya platformlarından Facebook ise bu yöndeki olumsuz kararından vazgeçti.

Facebook, Türkiye'ye temsilci atama işlemlerinin başlatıldığını açıkladı.

Facebook'tan yapılan açıklamada, Türkiye'de konuya ilişkin düzenlenen kanunları ve gelişmeleri takip edildiği vurgulanırken "Yasadan etkilenen diğer bazı şirketler gibi, yeni düzenlemeler doğrultusunda Türkiye'de temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecini başlatmaya karar verdik. Bu kararı alırken, platformumuzun kullanıcıların ifade özgürlüğü haklarını kullanabilecekleri bir yer olmasının bizim için taşıdığı önemin tekrar altını çizmek isteriz." ifadeleri kullanıldı.

"ISRAR HALİNDE GERİ ÇEKERİZ"

İçerik kaldırma süreçlerinde bir değişiklik olmayacağı vurgulanan açıklamada, "Aldığımız karar, Facebook Topluluk Standartları’nı ya da devlet kurumları tarafından yapılan içerik kaldırma taleplerinin incelenme süreçlerini değiştirmiyor. Dolayısıyla, bu ilkelere uygun olmayacak bir şekilde hareket etmemiz için ısrar edilmesi halinde temsilcimizi geri çekeceğimizi belirtmek isteriz." denildi.

TWITTER TEMSİLCİ ATAMADI

Facebook'un da yasaya uygun şekilde temsilci atama kararı almasının ardından, bu konuda girişimde bulunmayan en büyük sosyal medya platformu olarak Twitter kaldı.

Facebook'tan konuya ilişkin yapılan açıklamanın tamamı;

"Facebook olarak ifade özgürlüğünün temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz ve bu değerleri korumak ve savunmak için küresel çapta çaba gösteriyoruz. Nitekim Türkiye'deki insanların yarısından fazlası arkadaşlarıyla ve aileleriyle iletişimde kalmak, fikirlerini ifade etmek ve işletmelerini büyütmek için Facebook'a güveniyor.

Türkiye’de kısa süre önce yeniden düzenlenen ve sosyal medya platformları için yeni yükümlülükler getiren 5651 sayılı Kanun hakkındaki gelişmeleri ilk günden bu yana yakından takip ediyoruz. Yasadan etkilenen diğer bazı şirketler gibi, yeni düzenlemeler doğrultusunda Türkiye'de temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecini başlatmaya karar verdik. Bu kararı alırken, platformumuzun kullanıcıların ifade özgürlüğü haklarını kullanabilecekleri bir yer olmasının bizim için taşıdığı önemin tekrar altını çizmek isteriz.

Aldığımız karar, Facebook Topluluk Standartları’nı ya da devlet kurumları tarafından yapılan içerik kaldırma taleplerinin incelenme süreçlerini değiştirmiyor. Dolayısıyla, bu ilkelere uygun olmayacak bir şekilde hareket etmemiz için ısrar edilmesi halinde temsilcimizi geri çekeceğimizi belirtmek isteriz. Devletten gelecek talepleri, bu ilkelerimizin yanı sıra Küresel Ağ Girişimi (Global Network Initiative) üyeliğimizin getirdiği sorumluluklarımız doğrultusunda ve Birleşmiş Milletler’in İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’ne uygun şekilde incelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğiz. Ayrıca kısıtladığımız içeriklerin detaylarını mevcut şeffaflık süreçlerimize uygun bir şekilde paylaşmayı sürdüreceğiz.

Türkiye’de yaşayan insanların ifade özgürlüğünün ve diğer insan haklarının korunmasına dair bağlılığımızın değişmeyeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız."



