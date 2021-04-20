Fadıl Keskin kimdir? Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin neden istifa etti?

Fadıl Keskin kimdir? Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin neden istifa etti?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Fadıl Keskin'in MHP'den istifa ettiğini açıkladı. İstifa haberinin ardından Fadıl Keskin kimdir? sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Fadıl Keskin kimdir?

MHP Genel Başkan yardımcısı Sadir Durmaz, Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in partiden istifası için işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Bu gelişmenin ardından vatandaşlar, 'Fadıl Keskin kimdir, neden istifa etti?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

İBB'den hibe edilen 100 atın kaybolması sonrasında hakkında soruşturma başlatılan Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, MHP'den istifa etti.

Peki, Fadıl Keskin kimdir? Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in hayatı ve biyografisi...

FADIL KESKİN KİMDİR?

1955 yılında Çaylı'da dünyaya gelen Fadıl Keskin, ilk ve ortaokul eğitimini Ocaklı'da tamamladıktan sonra lise öğrenimini 1972–1973 yılları arasında Hatay Dörtyol'da tamamlamıştır.

İş hayatına İDÇ Fabrikasında Otomasyon Müdürlüğünde başlayan Fadıl Keskin, 1999 yılında yapılan seçimlerde MHP'den Dörtyol Belediyesi Meclis Üyesi seçilmiştir.

2002 yılında Dörtyol Belediye Başkanı'nın görevden ayrılması nedeniyle 2004 seçimlerine kadar Dörtyol Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştür.

2009 Mahalli İdareler Seçimleri'nde tekrar belediye başkanı seçilen Fadil Keskin, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde MHP'den Hatay İli, Dörtyol İlçesi Belediye Başkan adayı olmuştur.

FADIL KESKİN MHP'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) Hatay'ın Dörtyol Belediyesi'ne hibe edilen 100 atın kaybolması sonrası hakkında soruşturma başlatılan MHP'li Belediye Başkanı Fadıl Keskin partisinden istifa etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "İBB'den alınan atlar nedeniyle, Adli ve İdari Soruşturmaya muhatap olan, Hatay/Dörtyol Belediye Başkanımız Sn Fadıl Keskin'in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, Belediye Başkanları listemizden de düşürülmüştür. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur." ifadelerini kullandı.

ATLARA NE OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar'da son verilen fayton uygulamasının ardından atları MHP'li Hatay'ın Dörtyol ilçe belediyesi dahil olmak üzere çeşitli kurumlara sahiplendirmişti.

13 Ağustos 2020 ve 18 Ağustos 2020 tarihlerinde 100 at Dörtyol Belediyesi'ne hibe edildi. İBB'nin kaybolmasın diye üzerlerine çip taktığı atlardan biri taşınma esnasında telef oldu, kalan 99'u da çiplere rağmen kayboldu.

Yılda iki kez sağlık kontrollerinin yapılması ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne raporlanması şartıyla hibe edilen atların durumu, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bildirilmeyince İBB harekete geçti.

50'si Belediye Başkanı Fadıl Keskin ve diğer 50'si de belediye şirket çalışanı U.A.'ya sahiplendirilen ancak nerede olduğu bilinmeyen atların akıbeti merak konusu oldu.