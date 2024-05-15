Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezası ağırlaşıyor: Görüşmeler sürüyor Fahiş fiyat artışı ve stokçulukta cezaları ağırlaştıran kanun teklifi görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda sürüyor. 23 maddelik kanun teklifinin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Maddeler üzerindeki görüşmeler bugün yapılacak.

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Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyatla mücadelede caydırıcılığın artırılması için yeni adımlar atıyor.

Bu kapsamda 'fahiş fiyatla mücadele yasası' için çalışmalara başlandı.

Görüşmelere başlandı

TBMM Genel Kurulu'nda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Teklif ile fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk yapanların cezası da 1 milyon liradan 12 milyon liraya çıkarılacak.

3 kez ceza alan işletmeye kapatma cezası

Stokçuluktan bir yılda 3 kez ceza alan işletmelere 6 güne kadar kapatma cezası verilecek.

Satıştan kaçınanlara da mal ve hizmet bedeline göre belli oranda ceza kesilecek.

Ayrıca, düzenleme ile internetteki aldatıcı reklamlara erişimi engellemeye yönelik yeni tedbirler getirilecek.