Zincir marketlerin fiyatları tekelden yönetimiyle mücadele için Tarım Kerdi marketlerinin sayısı, ilk etapta büyükşehirlerden başlayıp tüm Türkiye'de artarak devam edecek.

Gıda fiyatlarındaki kontrolsüz artış kamuoyunun yeni gündemini oluşturdu.

Özellikle Türkiye'de binlerce bayisi olan zincir marketlerde satın alma görevlilerinin kurduğu WhatsApp gruplarında, temel gıda ürünlerinin fiyatlarının belirlenmesi fahiş fiyat artışlarına neden olmuş, fiyatların da tek elden belirlenmesine yol açmıştı.

Bu strateji ile ayçiçek yağından yumurtaya kadar birçok temel gıda ürününde fahiş fiyat artışları olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fiyatlardaki artışa bir çözüm bulunması için verdiği talimat sonrası kurumlar harekete geçerek, zincir marketlere fiyat denetimi için operasyon başlatmıştı.

UCUZ MARKET HAREKETİ

Piyasadaki raf fiyatlarını dengelemek için yeni bir talimatta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 500 metrekareden büyük olmak üzere, 1000 kadar Tarım Kredi Kooperatif marketi açılacağını söyledi.

Fahiş fiyatlara çözüm: Tarım Kredi marketleri yaygınlaşacak VİDEO



İLK ETAPTA 1000

Tarım Kredi marketlerinin kalite ve fiyatlar noktasında gayet uygun olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var. Tabii süratle 500 metrekareden olmak üzere, Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik.

ÇOĞALARAK DEVAM EDECEK

Bunları süratle çoğaltacağız. Ve böylece vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.

İLK BÜYÜKŞEHŞİRLERDE BAŞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarından sonra, açılacak olan Tarım Kredi marketlerinin detayları da belli olmaya başladı.

İlk etapta zincir marketlerin yoğun olduğu İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerden başlanacak olan Tarım Kredi marketleri, daha sonra tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak.