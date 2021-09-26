Fahiş fiyatlarla mücadelede 'dijital takip' sistemi yolda

Uygulanması planlanan yeni 'dijital ürün takip sistemi"ne göre ürünler tarladan raflara gelinceye kadar her aşamada takip edilebilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu zulmün önüne geçeceğiz” açıklamasının ardından fahiş fiyatla mücadele kapsamında yeni bir yol planı çiziliyor.

Fırsatçılar nedeniyle vatandaşın belini büken fahiş fiyatlara son vermek için yeni eylem planı hazırlandı.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, "Yeni Hal Yasası" ile ilgili konuştu.

Kılıç, bütün hallere dijital bir sistem kurulacağını belirterek bu sistemle ürünlerin tarladan raflara gelinceye kadar her aşamasının takip edileceğini söyledi.

DİJİTAL TAKİP SİSTEMİ KURULACAK

Yeni Hal Yasası ile birlikte hayata geçmesi planlanan "dijital künye" ile ürünlerin kaça alındığı, paketleme ve lojistiğine ne kadar ödeme yapıldığı, rafa kaça geldiği kalem kalem izlenebilecek. Bu şekilde kar marjları makul tutularak fahiş fiyatın önüne geçilmesi sağlanacak.

Hallerde uygulanacak dijital künye sistemi planlı üretimin yolunu da açacak.

Öte yandan sistem için hallerde altyapı çalışması yapılacak. Yerel yönetimler de bu konuda sorumluluk alacak.

“ÜRETİCİYİ DE TÜKETİCİYİ DE KORUMUŞ OLACAĞIZ”

Hallerde uygulanacak ‘dijital künye’ sisteminin planlı üretimin yolunu açacağını da dile getiren Yunus Kılıç “Mesela patates veya domatesin fiyatı bazı yıllar yüksekken, bazı yıllar çok düşük oluyor. Planlı üretirsek üretici mağdur olmayacak, tüketici de yüksek fiyatla ürün yemeyecek. Üreticiyi de tüketiciyi de korumuş olacağız. Ticaretçiyi de ahlaklı ticarete zorlayacağız. Elbette ticaretçinin bir kârı olacak ama ahlaklı olacak. Ahlaklı olmasını da şahıstan beklemekle sürdüremezsiniz, kanunlarla, hukuk devleti içerisinde bunu yapacaksınız. Ürün künyesi, bize bunu sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.

"SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL, TÜM DÜNYADA ARTTI"

Bütün dünyada gıda fiyatlarının arttığına dikkat çeken Kılıç “Şu an sadece Türkiye’de değil, dünyada ve özellikle de gıdada girdi maliyetleri pandemiden dolayı yüzde 40’larda arttı. Ürünlerinin çoğunu ithalatla karşılayan ülkelerde ise artış, yüzde 100’e yaklaştı. Mazotta, gübrede, kimyasalda, yağlı tohumlarda hepsinde böyle... Bizim ithalatçı olduğumuz ürünlerde de bize yansıması oldu ama kendi ürettiğimiz ürünlerde anormal dalgalanmalar yaşanmadı” dedi.