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    Fahiş kira artışlarına çözüm arayışları

    Hükümet kanadından 4 bakanlığın çözüm için masaya yatırdığı formülleri, Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı ile konuştuk.
    • Özel Haber
    • 25.05.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 17:15
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    Fahiş kira artışlarına çözüm arayışları

    Türkiye'de enflasyon rakamlarıyla birlikte konutta fahiş kiralar cep yakmaya başladı

    Hükümet kanadından ise konunun çözümü için düğmeye basıldı.

    Son olarak ise; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ortaklığında  4 bakanlık, bir araya gelerek hazırlıklara resmi olarak başladı.

    Hazırlıklar kapsamında ise 3 formül masaya yatırıldı.

    Hollanda modeli, kiralık projeler ve fahiş fiyat artışına ceza olarak belirlenen bu formüllerden özellikle Hollanda modeli öne çıkıyor.

    Ensonhaber.com olarak bu modelin Türkiye'ye ne kadar uygun olup olmadığını konuşmak için Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı ile bir araya geldik.

    Fahiş kira artışlarına çözüm arayışları #1

    "Türkiye'de bu model için yeterli veri haritası yok"

    Özelmacıklı, Hollanda modeli için puanlama sistemine dikkat çekip bu modelin Türkiye'de uygulanmasına olanak sunacak yeterli veri haritasının olmadığını söyledi.

    İşte o açıklamalar;

    Fahiş kira artışlarına Hollanda modeli çözüm olur mu? VİDEO


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