Fahretin Altun: Birden fazla cephede liderlik etme arzusundayız İletişim Başkanı Altun, "Yeni trendlere ayak uydurmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağız. Kapasitemize ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğine güvenimiz tamdır" dedi.

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AA

İstanbul, TRT World Forum 2023 etkinliğine ev sahipliği yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu yıl 7'ncisi düzenlenen forumda "Dijital Çağda Kamu Yayıncılığı: Zorluklar ve Fırsatlar" başlığı altında bir konuşma yaptı.

Altun, konuşmasında küresel yayıncılık politikaları, kamu yayıncılığı, yapay zeka ve medya ilişkisi, dezenformasyonla mücadele ve yeni medya teknolojilerine değindi.

"Liderlik etme arzusundayız"

İletişim Başkanlığı olarak, yayıncılık alanında yeniliklere ve yeni trendlere ayak uydurmak için hiçbir çabadan kaçınmayacaklarını belirten Altun, şu ifadeleri kullandı:

Bununla birlikte sadece ayak uydurmak değil, aynı zamanda birden fazla cephede liderlik etme arzusundayız.



Kapasitemize ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğine güvenimiz tamdır. Kendisinin eşsiz vizyonu ve liderliği olmasaydı, sınırlarımızı bu şekilde zorlamamız mümkün olmazdı.

"Yapay zeka, insan unsurunu aşındırıyor"

Dijitalleşmenin her alana nüfuz etmesi, haberciler açısından bir süredir hayatın gerçeği haline gelmiştir. Medya ve gazetecilikte insan unsurunu zamanla aşındıran yapay zekanın yol açabileceği zorlukları ele almamız gereken safhaya halihazırda gelmiş bulunmaktayız.



Dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerin, insanlar ve robotlar tarafından yapılan işleri birbirinden ayırmakta güçlük çektiği bir ortamda bu durumun gazetecilik üzerindeki etkisi konusunda endişelenmeliyiz.



Kamu yayıncıları, izleyicilere özgün içeriğin değerini ve derinliğini göstererek kendi çalışmalarını algoritmaların yaptığı çalışmalardan ayırma fırsatına sahiptir.

"Dezenformasyon sorununu şiddetlendiriyor"

Yapay zeka, şaibeli amaçları olan örgütlü grupların dezenformasyon yoluyla kitleleri manipüle etme girişimlerine de imkan sağlamaktadır. Yapay zeka sistemleri, belirli mesajları hızla çoğaltarak dezenformasyon sorununu daha da şiddetlendirmektedir.



Bu sistemler, saniyeler içinde internetten bilgi toplayabilmekte ve insan yapımı içeriklerden ayırt edilmesi neredeyse imkansız içerikler üretebilmektedir.



Diğer taraftan kamu yayıncıları, gazetecilik eğitimlerinden aldıkları güç ile, aynı dijital araçlar ve uygun stratejileri kullanarak yanlış bilgi ve dezenformasyonu ifşa etme imkanına sahiptir.

Dijitalleşme ve kamu yayıncılığı

"Tüm bu zorluklarla yüzleşmek ve bunların zararlı etkileri ile mücadele etmek kesinlikle kolay bir konu değil." diyen Altun, şöyle konuştu:

Ancak dijitalleşmeyi kamu yayıncıları için fırsatlar yaratacak şekilde kucaklamaktan başka seçeneğimiz bulunmamaktadır.



Kamu yayıncıları olarak dayanıklı, nitelikli ve uzun ömürlü içerikler sunmak için dijital araçlardan istifade etmemiz gerekmektedir. Halkın doğru ve hızlı bilgi edinme hakkını teslim etme taahhüdümüzü sürdürürken, halkı bağlamsal bilgi konusunda da eğitmeliyiz.

"Bunları bize içerik olarak sunmasına izin veremeyiz"

Altun, "Halkı, doğru düzgün eğitim almamış ve yalnızca bir sonraki viral içeriğin peşinde koşan sözde gazetecilerin insafına bırakamayız. Yapay zekanın önyargılı ve şüpheli algoritmalar kullanarak bilgi toplamasına ve bunları bize içerik olarak sunmasına da izin veremeyiz." dedi ve ekledi:

Ulusal ve uluslararası izleyici kitleleri, gitgide daha fazla sansasyonel ve algoritma güdümlü içerik bombardımanına maruz kalmaktadır.



Kamu yayıncıları bir yandan yüksek kalite standartlarını muhafaza ederken diğer yandan da hızla değişen ilgi alanları ve zevklere hitap edebilmelidir, bu da kolay bir konu değil. Bunu yaparken, giderek daha da parçalı hale gelen yeni yayın formatlarına da uyum sağlamaları gerekmektedir.

"Bu eğilimlerin son derece farkındayız"

İletişim Başkanlığı olarak bu eğilimlerin son derece farkındayız ve kamu yayıncılığımızın amiral gemisi olan TRT'ye büyük yatırımlar yapmak üzere yola çıkmış bulunmaktayız.



Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da güncel konulara odaklanmamızın mümkün ve gerekli olduğuna inanmaktayız. Hakikati hem ulusal hem de uluslararası izleyicilere ulaştırma konusundaki kararlılığımız, dijital araç ve platformlara yaptığımız yatırımlarla birleştiğinde ortak başarıya ulaşmamızı sağlayacaktır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)