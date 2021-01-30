Fahretti Altun: Azgın azınlığın asıl hedefi nesillerimizi ifsat etmektir

Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe görseline saygısızlık yapan azınlığın motivasyonunun kutsalları ayaklar altına almak olduğunu söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi önünde yapılan eylemler sırasında Kabe fotoğrafının yere serilmesine gelen tepkiler büyüyor.

İletişim Başkanı Fahretti Altun, da konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

"ASIL HEDEF NESİLLERİMİZİ İFSAT ETMEK"

Altun, "Azgın azınlığın özgürlük, eşitlik ve insan hakları sosuyla normalleştirmeye çalıştığı sapkın düşünce ve yaşam tarzının asıl hedefi nesillerimizi ifsat etmektir. Tek motivasyonu ise kutsallarımızı ayaklar altına almaktır. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki görüntüler bunun ispatıdır.

"ÖNLEMEZSEK VEYL OLSUN BİZE"

Ahlaksızlığı, kutsallara hakareti, nefreti ve terörü özgürlük olarak pazarlamaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Gözleri kör, kalpleri mühürlü olan bu azgın azınlık aziz milletimizin maşerî vicdanında da mahkûm edilmiştir. Sizin ifsatlarınızı önlemezsek veyl olsun bize!" dedi.