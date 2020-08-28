Fahrettin Altun: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kutlamaların devletin şanına yaraşır şekilde yapılacağını söyledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi muhalefet partilerinden gelen çıkışlar, kamuoyunda bilgi kirliliğine neden oldu.

Muhalefet, yaptığı açıklamalarla 30 Ağustos Zafer Bayramı için yapılacak kutlamaların tamamen iptal edildiği yönünde bir algı oluşturmak istedi.

Sürece ilişkin İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi.

"DEVLETİMİZİN ŞANINA YARAŞIR ŞEKİLDE..."

Altun, Twitter hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır. İdeolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun."