Fahrettin Altun, Afet İletişimi Sempozyumu'nda konuştu Afet İletişimi Sempozyumu'nda konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, depremden bu yana yapılanlar hakkında bilgi verdi. Altun, "Afet önleme ve risk azaltma çalışmalarına katkı veriyoruz" dedi.

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6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin üzerinden 1 yıl geçti.

Bu süre içerisinde devlet, tüm imkanlarını seferber ederek yaraları sarmaya çalıştı.

Depremin ilk anından beri yapılan çalışmalar ise Afet İletişimi Sempozyumu'nda ele alındı.

Sempozyum kapsamında konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Afet iletişimi, Türkiye iletişim modelinin önemli sacayaklarından" diyerek şu ifadelere yer verdi;

Deprem sürecinde yapılan dezenformasyonlar

Depremin ardından hızlı bir imar ve inşa çalışması başlatıldı. Ulusal ve uluslararası medya mensuplarını depremin yıl dönümünde bölgeye götürdük.



Deprem sürecinde yapılan dezenformasyonların önüne geçmek için büyük çaba harcadık. Medyanın güçlü isimleri güçlü kalemleri büyük fedakarlık göstererek deprem sürecini şeffflıkla aktardı.

"Asrın felaketini afet iletişimi bağlamında bir milat olarak kabul ediyoruz"

Türkiye olarak asrın felaketini afet iletişimi bağlamında bir milat olarak kabul ediyoruz. Afet iletişimi bir zorunluluktur.



Bu sürecin en önemli yanı kamuoyunun açık ve şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesidir. Biz depremin ilk anından itibaren bu konuya çok büyük özen gösterdik ve kamuoyunun hakikati en doğru, en şeffaf, en hızlı şekilde elde edebilmesi için gayret sarf ettik.

"Türkiye, depremden zarar gören kardeşlerimiz için her türlü imkanı seferber etmiştir"

Türkiye, depremden zarar gören kardeşlerimiz için bütün kurum ve kuruluşlarıyla, milletimizin bütün bileşenleriyle, unsurlarıyla, vatandaşlarıyla bir eşgüdüm içinde elinden gelen her türlü imkanı seferber etmiştir. Bundan sonra da bölgeye yönelik inşallah ihya ve inşa çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir.

"441 bin 500 bağımsız bölüm için hak sahipliği tespiti yapıldı"