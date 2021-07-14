Fahrettin Altun, Ahmet Albayrak ile Mehmet Zahid Sobacı'yı kutladı

İletişim Başkanı Altun, TRT'de görev değişikliklerine ilişkin mesaj paylaştı.

TRT'de Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Albayrak atandı.

Kurumun Genel Müdürlüğü görevine ise Mehmet Zahid Sobacı getirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Albayrak ile Sobacı'yı, yeni görevlerinden dolayı tebrik etti.

TEBRİK MESAJI

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TRT Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Albayrak'ı ve Genel Müdür olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı'yı tebrik ediyorum." dedi.

İBRAHİM EREN'E TEŞEKKÜR ETTİ

İbrahim Eren'den "kardeşim" diye bahseden Fahrettin Altun, Eren'in bugüne kadar TRT'ye önemli katkılar sağladığını kaydetti.

İletişim Başkanı, TRT'nin yeni yönetiminin hayırlara vesile olmasını diledi.