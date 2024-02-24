Fahrettin Altun: Bağımsız bir Filistin devleti kurulmalı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Türkiye, yaşanan zulmü dünyaya duyurmaya çalışıyor.
İsrail'in Gazze'de masumları öldürdüğünü ve soykırım işlediğini dünyaya duyuran isimlerden olan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İİT Enformasyon Bakanları Toplantısı'nda konuştu.
Altun burada yaptığı konuşmada, yapılan çalışmalarla tarihe not düşüldüğünü söyledi.
İsrail'in dezenformasyon yaptığını da söyleyen Altun, İsrail'in işlediği cürümlerin bedelini ödemesi için yapılan faaliyetlerin önemli olduğunu da belirtti.
Altun devam eden konuşmasında şu ifadelere yer verdi;
"Uluslararası kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bir yayıncılık söz konusu"
İsrail’in katliamlarına sözde meşru gerekçeler sunarak, uluslararası kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bir yayıncılık söz konusudur.
"7 Ekim'den bu yana Gazze'de devam eden İsrail zulmü bir sonuçtur"
İsrail'in zulüm tarihi söz konusu olduğunda 7 Ekim'i bir milat bir nevzuhur hadise olarak görmek bir İllüzyondur, bir yanılsamadır. 7 Ekim ne bir milattır, ne nevzuhur bir zulümdür ne de sebeptir. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de devam eden İsrail zulmü bir sonuçtur.
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