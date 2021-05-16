Euro
10.2709
0.01%
Dolar
8.4554
-0.55%
Altın
501.15
0.37%
Borsa
1.441
-0.25%
Bitcoin
410.361
-0.96%
EXEN Coin
37.55
5.56%
22ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 22 C

    Fahrettin Altun: Bakanlıkların bombalanması savaş suçudur

    Fahrettin Altun, İsrail'in masum sivillerden sonra binalara yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
    • DHA
    • 16.05.2021 - 15:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fahrettin Altun: Bakanlıkların bombalanması savaş suçudur

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Çalışma ile Sosyal Kalkınma Bakanlıklarının bulunduğu iki binayı hedef almasına ilişkin açıklama yaptı.

    Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Fahrettin Altun, İsrail'in terör eylemlerinin şiddetini giderek artırdığını vurguladı.

    "SAVAÇ SUÇU İŞLENİYOR"

    Altun, "Filistinlilere yönelik katliamları ve işgal politikası devam ederken Filistin'in alt yapısını da hedef alarak insani krizi daha da derinleştiriyor. Gazze'deki bakanlıkların bombalanması bu anlamda bir savaş suçudur" ifadelerini kullandı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir