Fahrettin Altun: Bakanlıkların bombalanması savaş suçudur

Fahrettin Altun, İsrail'in masum sivillerden sonra binalara yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Çalışma ile Sosyal Kalkınma Bakanlıklarının bulunduğu iki binayı hedef almasına ilişkin açıklama yaptı.

Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Fahrettin Altun, İsrail'in terör eylemlerinin şiddetini giderek artırdığını vurguladı.

"SAVAÇ SUÇU İŞLENİYOR"

Altun, "Filistinlilere yönelik katliamları ve işgal politikası devam ederken Filistin'in alt yapısını da hedef alarak insani krizi daha da derinleştiriyor. Gazze'deki bakanlıkların bombalanması bu anlamda bir savaş suçudur" ifadelerini kullandı.