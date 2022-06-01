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    Fahrettin Altun: Basının bir kısmı darbelere zemin hazırlıyor

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 'Basının bir kısmının darbelere zemin hazırladığını görüyoruz' dedi.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 11:08
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 11:32
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    Fahrettin Altun: Basının bir kısmı darbelere zemin hazırlıyor

    "Türk Basın Tarihini Yeniden Düşünmek Sempozyumu"nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Basının bir kısmının darbelere zemin hazırladığını görüyoruz" dedi.

    Açıklamalarına devam eden Fahrettin Altun, Batı değerlerinin merkeze alındığı medya düzenini kabul etmediğini belirtti.

    "Kişilik haklarını esas alan basın camiası, demokrasinin olmazsa olmazıdır"

    Siyasetçilerin, medya mensuplarının ve akademisyenlerin geçmişi ve bugünü doğru okumasının kritik önemde olduğu belirten Altun, "Demokratik ve hukuki değerlere sahip çıkan, kişilik haklarını esas alan basın camiası güçlü bir demokrasinin olmazsa olmasıdır" dedi.

    Ayrıntılar geliyor...


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