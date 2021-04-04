Fahrettin Altun: Bir kere de milli iradeden yana olun

İletişim Başkanı Altun, Türkiye, uzun yıllar boyunca darbe heveslisi bu zihniyetten çok çektiğini, bu zihniyetin millete uşakları gözüyle baktığını söyledi.

Emekli amirallerin yayınladığı bildirinin yankıları gündemdeki yerini koruyor.

Halkın büyük tepkisini çeken ve soruşturma başlatılan bildiri hakkında tartışmalar devam ederken İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"HALA DARBELERDEN MEDET UMUYORLAR"

Bildiri karşısında sessiz kalan muhalefete yüklenen Altun, “Ortak oldukları en önemli nokta Hakk’ın ve halkın karşısında olmak. Aziz milletimizden hiçbir zaman icazet alamadıkları için en ufak darbe söylentisine bile heyecanla el sallıyorlar. Hala darbelerden medet umuyorlar." dedi.

"BİR KERE DE MİLLİ İRADEDEN YANA OLUN"

Türkiye'nin darbe özentisi zihniyetten çok çektiğini söyleyen Altun, "Bir kere de millî iradeden ve demokrasiden yana olun! Türkiye, uzun yıllar boyunca darbe heveslisi bu zihniyetten çok çekti. Her fırsatta milletimizin iradesini silahların gölgesinde hapsetmeye çalıştılar. Milletimize uşakları gözüyle baktılar. Halâ bir yerlerden darbe ümidi bekliyorlar.

"ARTIK ESKİ TÜRKİYE YOK"

Beyhude heveslerin peşine düşmeyin. Artık eski Türkiye yok. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Nisan’da, 7 Şubat’ta, 17/25 Aralık’ta ve 15 Temmuz’da aziz milletimizle birlikte tüm vesayet odaklarını yıkarak inşa ettiği büyük ve güçlü Türkiye var. Milletin iradesi sizin tüm hain planlarınızdan daha güçlüdür” ifadelerini kullandı.