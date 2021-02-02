Fahrettin Altun: Boğaziçi'nde huzuru temin etmek için gerekeni yapacağız

Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesi'nin bir kurtarılmış bölge olmadığını ve huzuru temin etmek için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili açıklama yaptı.

"TABLO DA DURUŞUMUZ DA NET"

Paylaşımında, eylemde gözaltına alınan 108 kişiden sadece 7'sinin üniversite öğrencisi olduğuna dair habere de yer veren Altun, "Tablo da duruşumuz da net. Boğaziçi Üniversitesi bir üniversitedir. Kurtarılmış bölge değildir. Bir üniversitenin üç başarı kriteri vardır; araştırma, eğitim ve topluma hizmet. Bunun için gereken kaynağı sağlamaya devam edecek, huzur ve düzeni temin etmek için gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı.



