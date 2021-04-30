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Fahrettin Altun: Bu mücadele, evrensel bir mücadele
Fahrettin Altun, koronavirüsle mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Bu mücadele, evrensel bir mücadele" dedi.
- DHA
- 30.04.2021 - 01:48
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından koronavirüsle mücadeleye ilişkin açıklama yaptı.
"BU MÜCADELEYİ KAZANACAĞIZ"
Altun, koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin Avrupa ülkelerinde de uygulandığını belirtti.
Altun "Koronavirüsle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Bu mücadele, evrensel bir mücadele. Bu mücadeleyi ideolojik saiklerle engellemeye çalışanlara Avrupa ülkelerinin aldıkları tedbirleri hatırlatmak isterim. Devlet- millet birlikteliğiyle bu mücadeleyi kazanacağız" dedi.