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Fahrettin Altun: Bu mücadele, evrensel bir mücadele

Fahrettin Altun: Bu mücadele, evrensel bir mücadele

Fahrettin Altun, koronavirüsle mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Bu mücadele, evrensel bir mücadele" dedi.