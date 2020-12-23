Fahrettin Altun: Can Dündar'ı iade etmelerini bekliyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Can Dündar hakkında açıklamalarda bulundu.

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle hakkında verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası kararı bozulan Can Dündar’ın yeniden yargılandığı dava, karara bağlandı.

Firari sanık Can Dündar, ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme’ suçundan 18 yıl 9 ay hapis; ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek’ suçundan ise 7 yıl 21 ay hapis ile cezalandırıldı.

Dündar’ın, toplamda 27 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hükmün ardından Twitter hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"ÜLKEMİZE İADESİNİ BEKLİYORUZ"

Dündar'ın faaliyetlerinin gazetecilik bağlamında değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Fahrettin Altun, "Bu, gerçek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.