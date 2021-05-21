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    Fahrettin Altun, Çerkes Sürgünü'nde acı çekenleri andı

    157'nci yıl dönümüne giren Çerkes Sürgünü'yle ilgili paylaşım yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Acılarını yüreğimizde hissediyoruz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2021 - 10:31
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 10:42
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    Fahrettin Altun, Çerkes Sürgünü'nde acı çekenleri andı

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çerkes Sürgünü'nün yıl dönümüne yönelik paylaşımda bulundu.

    Çerkes Sürgünü’nün 157'nci yıl dönümünde vatanlarından koparılan ve büyük acılara maruz kalan Çerkes halkının yanında olduğunu belirten Altun, acılarının da yüreklerde hissedildiğini vurguladı.

    "ACILARINI YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUZ"

    Altun'un Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

    "Çerkes Sürgünü’nün 157. yıldönümünde vatanlarından koparılan ve büyük acılara maruz kalan Çerkes kardeşlerimizi rahmetle yad ediyoruz.

    Acılarını yüreğimizde hissediyoruz. Mekanları cennet olsun."

    Fahrettin Altun, Çerkes Sürgünü nde acı çekenleri andı #1

    Fahrettin Altun, Çerkes Sürgünü nde acı çekenleri andı #2

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