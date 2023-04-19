Fahrettin Altun: Çevreci politikalarımızla geleceğe hazırız İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti'nin çevre politikaları ve yenilenebilir teknolojilerdeki adımlarına yer verilen videoyu Twitter hesabından "geleceğe hazırız" diyerek paylaştı.

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Türkiye seçime gidiyor...

Siyasi partiler sahada.

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan il il gezerken sosyal medyadan da kampanyaya destek veriliyor.

Hazırlanan videolarla AK Parti'nin vizyon ve hedefleri hatırlatılıyor.

Bu kapsamda İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bir video paylaştı.

Altun'un Twitter'dan paylaştığı videoda AK Parti'nin çevre politikaları ve yenilenebilir teknolojilerdeki adımlarına yer verildi.

"Biz geleceğe hazırız"

Altun'un geleceğe hazırız mesajı verdiği paylaşımını, "Yenilikçi fikirleri ve üreten eli destekliyor, yeşil bir gelecek ve çocuklarımızın henüz yaşamadığı her anı güzelleştirmek için durmaksızın çalışıyoruz.

Çevreci politikalarımız ve yenilenebilir teknolojilerdeki atılımlarımızla biz geleceğe hazırız." notuyla paylaştı.