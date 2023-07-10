Fahrettin Altun, CHP'lilerin hakaretlerine yönelik açtığı tazminat davalarını kazandı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, CHP'li Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan ve Seyit Torun'un hakaretleri nedeniyle toplam 25 bin TL tazminata mahkum olduklarını açıkladı.

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Muhalefetin, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidar üyelerine yönelik hakaret ve yalan kampanyası artarak devam ediyor.

Bu saldırılara karşı en önemli kalkan ise hukuk yoluyla açılan tazminat davaları...

Bu kapsamda, CHP'li vekillerin en sert saldırılarına maruz kalan isimlerden biri olan İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bu yolla hakkını arıyor.

3 CHP'li de Fahrettin Altun'a attıkları iftiraların bedelini ödeyecek

Altun, son sönemde hakaret ve yalanları nedeniyle CHP'li Onursal Adıgüzel, CHP'li Bülent Tezcan ve CHP'li Seyit Torun'a hakaret davaları açtı.

Konu hakkında açıklama yapan Altun'un avukatı Sezgin Tunç, üç ismin de tazminat ödemeye mahkum edildiğini duyurdu.

Buna göre, Onursal Adıgüzel ve Seyit Torun 10, Bülent Tezcan ise 5 bin olamak üzere üç isim toplamda 25 bin TL tazminat cezası aldı.

Tunç, karara karşı miktar yönünden istinafa gideceklerini söyledi.