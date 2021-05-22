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    Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı paylaştı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün makam aracını kendisinin kullandığı anların görüntülerine yer verdi.
    • AA
    • 22.05.2021 - 17:27
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    Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı paylaştı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kuzey Marmara Otoyolu Habipler ve Hasdal Kavşağı açılış töreninden sonra Fatih Camisi'ne kadar makam aracını kullandığı anların görüntülerini paylaştı.

    Yağmur altında yaptığı yolculuk sırasında "Çok bereketli bir rahmet yağıyor" yorumunu yapan Erdoğan'ın yol boyunca sanatçı Ömer Karaoğlu'nun "Yol mu dayanır" ezgisini dinlediği görüldü.

    YOL KENARINDA BEKLEYEENLERE EL SALLADI

    Altun, paylaşımında eserin "Gönül gönüle değince, omuz omuza verince, dönüp Hakk’a yürüyünce yol mu dayanır…" sözlerine de yer verdi.

    Erdoğan makam aracını sürerken yol kenarındaki vatandaşlara da el salladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yer aldı.

    Fahrettin Altun, makam aracını kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaştı VİDEO

    Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı paylaştı #1

    Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı paylaştı #2

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