Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde için geri sayım başlamışken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Türkiye'nin gözü kulağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da.

Erdoğan, saatler 15.00'ı gösterdiğinde Türkiye'nin heyecanla beklediği müjdeyi açıklayacak.

Heyecanlı bekleyiş devam ederken İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla konuşurken çekilen fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

"BUGÜN BİR MÜJDEMİZ VAR"

Altun; paylaşımına, "Memleketimiz için, gelecek nesiller için duyguda biriz. Sevinçte biriz. Hüzünde biriz. Bugün bir müjdemiz var. Heyecanda biriz. #MüjdelerOlsun" notunu düştü.

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