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    Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı

    Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde için geri sayım başlamışken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2020 - 12:28
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    Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı

    Türkiye'nin gözü kulağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da.

    Erdoğan, saatler 15.00'ı gösterdiğinde Türkiye'nin heyecanla beklediği müjdeyi açıklayacak.

    Heyecanlı bekleyiş devam ederken İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla konuşurken çekilen fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

    "BUGÜN BİR MÜJDEMİZ VAR"

    Altun; paylaşımına, "Memleketimiz için, gelecek nesiller için duyguda biriz. Sevinçte biriz. Hüzünde biriz. Bugün bir müjdemiz var. Heyecanda biriz. #MüjdelerOlsun" notunu düştü.

    Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ın fotoğrafını paylaştı #1

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