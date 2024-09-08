Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımız soruşturmayı yakından takip ediyor

Haber Merkezi

21 Ağustos 2024 tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve Kuran Kursu'na giden Narin Güran geri dönmedi.

8 Yaşındaki Güran'ın eve dönmemesinin akabinde telaşlanan ve köylülerle aramaya çıkan aile, bir ize rastlamadı.

Bugün minik Narin'den kahreden haber geldi ve 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni bir çuval içerisinde dere kenarına saklanmış halde bulundu.

Yaşanan bu cinayetle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun X hesabından açıklamalarda bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ KONUYU YAKINDAN TAKİP ETMEKTEDİR"

Altun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Diyarbakır Bağlar’da 19 gün önce kaybolan ve ilk dakikadan itibaren güvenlik birimlerimiz tarafından aranan Narin kızımızın cansız bedenine ulaşılmış olması hepimizi kahretmiştir.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hâlihazırda yürütülen soruşturmanın titizlikle devam etmesi ve olayın tam anlamıyla aydınlatılarak Narin kızımızın canına kast edenlerin adalet önünde hesap vermesi için konuyu yakından takip etmektedir.



Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyoruz. Mekanı cennet olsun…