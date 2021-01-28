Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımıza yönelik kirli bir dil geliştiriliyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'militan' söylemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın '2021 yılı İnsan Kaynakları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Altun, toplantıdaki konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kullanılan 'militan' sözlerine değindi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA YÖNELİK KİRLİ BİR DİL GELİŞTİRİYORLAR"

Türkiye'de siyaset ve medyanın bir kesiminin, hakikatin her türlüsüne savaş açmışçasına hareket ettiğini belirten Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Gün geçmiyor ki devletin bir çalışması, bir projesi, bir icraatı hedef alınmasın ve yalanlarla kamuoyu manipüle edilmesin. Özellikle son günlerde, toplumsal sorumluluk taşıması gereken aktörlerin, toplumu kutuplaştırma pahasına, sayın Cumhurbaşkanımıza ve çalışma arkadaşlarına yönelik kirli bir dil geliştirdiklerine şahit oluyoruz.

Hakaretlerin boyutu zaman zaman öyle yüksek bir noktaya taşınıyor ki bunlara cevap vermek bile insani açıdan bize zul geliyor. Kurum ve çalışanlarına yönelik her geçen gün dozu daha da artan hakaretlere, atanmış-seçilmiş bağlamına hapsedilen yüzeysel cehalet dolu tartışmalarla muhatap oluyoruz."

"DEVLETİMİZİ HEDEF ALMAK İHANETTİR"

Devletin kurum ve çalışanlarına yönelik bu sistematik saldırının son günlerde 'militan' söylemiyle kendini gösterdiğini söyleyen Altun, bu söylemin demokrasiye, hukuka ve millet egemenliğine saldırı anlamına geldiğini ifade etti.

Muhalefet etmenin ve eleştiride bulunmanın demokratik sınırlar içinde olması gerektiğini ve Türkiye'nin hak etmediği bu seviyesiz dilin toplumda da bir karşılığı olmadığını belirten Altun, "Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıllık bir devlet geleneğinin ve büyük bir medeniyetin varisidir. Tarihte olduğu gibi bugün de aziz milletimizin ve tüm insanlığın selameti için var gücüyle çalışan devletimizi, kurumlarını ve çalışanlarını hedef almak tarihe ve millete ihanettir. Elbette bunların bizleri çalışmalarımızdan alıkoyması ve Cumhurbaşkanımızın önderliğinde güçlü Türkiye idealine yürümemizi engellemesi asla mümkün değildir." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ AYDINLIK"

Türkiye'nin önünün açık ve geleceğinin aydınlık olduğunu vurgulayan Altun, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Ülkemiz hiç olmadığı kadar güçlü ve dirayetli. Milletiyle, lideriyle, devletin tüm kurumlarıyla yeni dünyanın önemli aktörlerinden biri olduğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz. Sadece ülkemiz için değil, bölgemiz ve tüm dünya için hak ve adalet mücadelemizi sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' mesajı, adil bir dünya düzeni arayışlarının ve küresel vicdanın sesi oldu.

Zira biz biliyoruz ki; Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Farklı kültürlerden, milletlerden yüz milyonlarca insanın umudu olmayı başarmak tarihsel olarak çok az devlete nasip olmuştur. Türkiye modern zamanlarda bunu başarabilen neredeyse tek ülkedir. Türkiye dünyaya söyleyecek sözü olan bir ülkedir. Yükümüz ağır ancak her türlü imkana sahip güçlü bir devletimiz ve dirayetli, vicdanlı, güçlü bir liderimiz var."