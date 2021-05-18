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Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımızı, eli kanlı bir katile benzetmek siyaset etmek değildir

Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımızı, eli kanlı bir katile benzetmek siyaset etmek değildir

Fahrettin Altun, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yaptığı 'Netanyahu' benzetmesine tepki gösterdi.