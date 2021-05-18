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- Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımızı, eli kanlı bir katile benzetmek siyaset etmek değildir
Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımızı, eli kanlı bir katile benzetmek siyaset etmek değildir
- DHA
- 18.05.2021 - 13:09
- Güncelleme : 18.05.2021 - 13:27
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal sözlere yer verdi.
Meral Akşener, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olarak nitelendirerek çirkin bir benzetmede bulundu.
Akşener'in bu sözlerinin ardından ilk tepki, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.
"YAPILAN BENZETME SİYASET ETMEK DEĞİLDİR"
Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızı, eli kanlı bir katile benzetmek siyaset etmek değildir. Bu benzetmeyi yapanlar aynı ifadeleri Mescid-i Aksa önündeki Filistinlilerin yanında kullansınlar. Onlara en güzel cevabı yine Filistinli kardeşlerimiz ve tüm gönül coğrafyamız verecektir. Yazık." ifadelerini kullandı.
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin benzetme