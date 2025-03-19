Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımızın hukukunu koruyacağız

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) büyük yolsuzluk operasyonu...



Yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

ALTUN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Gözaltıların ardından sürece ilişkin İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA YÖNELİK AKLA ZİYAN İFTİRALAR ATILIYOR"

Altun, "Başlatılan soruşturmanın içeriğine ve detaylarına hakim olmaksızın yapılan siyasi ve ideolojik değerlendirmeler arasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik akla ziyan iftiralar atıldığına da şahit olmaktayız." dedi.

Altun "Bağımsız yargının vereceği her türlü kararın tüm kesimlerce saygıyla karşılanması gerektiği düşüncemizi yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

"SORUŞTURMANIN SELAMETİNE HALEL GETİRME ÇABASINDALAR"

Fahrettin Altun, açıklamalarında şunları söyledi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir dizi soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin ve diğer şüphelilerin gözaltına alınması kararı sonrası, başta ana muhalefet partisi yöneticileri olmak üzere birtakım mahfillerin siyasi ve ideolojik saiklerle soruşturmaların selametine halel getirme çabası içerisinde olduğunu görmekteyiz.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN HUKUKUNU KORUYACAĞIZ"

Başlatılan soruşturmanın içeriğine ve detaylarına hakim olmaksızın yapılan siyasi ve ideolojik değerlendirmeler arasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik akla ziyan iftiralar atıldığına da şahit olmaktayız. Yetkisini Türk Milleti adına kullanan yargı organlarımızın bağımsızlığına yönelik yıpratma amacı taşıdığı gibi Sayın Cumhurbaşkanımızı da töhmet altında bırakmayı amaçlayan bu tip çabaların karşısında dimdik durmayı ve bu ideolojik iftira kampanyalarına karşı Cumhurbaşkanımızın hukukunu korumayı sürdüreceğiz.

"DEZENFORMASYONLA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"