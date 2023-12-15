Fahrettin Altun Cumhuriyetin 100. Yılı ve Türk Bürokrasisi Paneli'nde konuştu

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Cumhuriyetin 100. Yılı ve Türk Bürokrasisi Paneli"nde açıklamalarda bulundu.
Fahrettin Altun'un konuşmasından öne çıkanlar;
Modern devlette bürokrasi işlevsel mekanizma olarak kurumsallaştı. Bürokrasi Türk Devlet geleceğinde önemli bir konuma sahip oldu.
"İstiklal, istikrar ve istikbalimiz için büyük bir adım"
Cumhurbaşkanımız, bürokratik vesayete güçlü bir şekilde karşı koydu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, etkin bürokrasinin oluşmasını sağladı. İstiklal, istikrar ve istikbalimiz için büyük bir adım.
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