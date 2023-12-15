Fahrettin Altun Cumhuriyetin 100. Yılı ve Türk Bürokrasisi Paneli'nde konuştu Panelde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türk bürokrasi tarihi modernleşme tarihimizin önemli bir parçası" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Cumhuriyetin 100. Yılı ve Türk Bürokrasisi Paneli"nde açıklamalarda bulundu.

Fahrettin Altun'un konuşmasından öne çıkanlar;

Modern devlette bürokrasi işlevsel mekanizma olarak kurumsallaştı. Bürokrasi Türk Devlet geleceğinde önemli bir konuma sahip oldu.

"İstiklal, istikrar ve istikbalimiz için büyük bir adım"