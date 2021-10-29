Yapımına müsaade edilmeyeceğinin söylenmesine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği sözü tutarak AKM'yi tamamladığına dikkat çeken Fahrettin Altun, video mesaj yayınladı.

İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla birlikte tekrar faaliyete geçiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, inşaatı tamamlanan AKM'nin açılışını bugün yapıyor.

Açılışa yönelik sevinci dile getiren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Yıkacaklar, ismini değiştirecekler, yok edecekler” dediler!" açıklamalarıyla sosyal medyada bir video yayınladı.

"YAPTIRMAYACAĞIZ DEDİLER"

"“Yaptırmayacağız” dediler!" ifadeleriyle AKM'nin yapılmasına karşı duran kesimlere dikkat çeken Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan halkımıza bir söz verdi. 'Yapacağız' dedi. Verdiği her söz gibi bu sözünü de tuttu. Cumhuriyetimizin 98. yılında AKM yeniden milletimizin hizmetinde!" açıklamasında bulundu.

Fahrettin Altun: Cumhuriyet'in 98'inci yılında AKM yeniden hizmetinizde ViDEO