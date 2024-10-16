Fahrettin Altun: Depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmedi

İHA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Altun, paylaşımında depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
"MEDYA KURULUŞLARINDAN DEZENFORMASYONDAN UZAK YAYINCILIK YAPMALARINI BEKLİYORUZ"
Depremin ardından şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmediğini belirten Altun, ilgili birimlerin tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü açıkladı.
Altun ayrıca, medya kuruluşlarından sansasyon ve dezenformasyondan uzak, sorumlu yayıncılık yapmalarını beklediklerini vurguladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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