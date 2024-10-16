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Fahrettin Altun: Depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmedi

Fahrettin Altun: Depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmedi Fahrettin Altun, Malatya’da meydana gelen depremde şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmediğini belirtti.