Fahrettin Altun: Devletimiz dimdik ayaktadır

İletişim Başkanı fahrettin Altun, yurt dışı merkezli sözde yardım kampanyasına yönelik bir açıklama yaparak, "Devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır." dedi.

Türkiye son bir haftasını orman yangınlarıyla yoğun bir mücadele ile geçirdi.

Havadan ve karadan, ormanlarımızı saran alevleri söndürmek için itfaiyecisiyle, ormancısıyla gönüllüsüyle insanüstü bir çaba gösteriliyor.

Devam eden 7 yangın için de yoğun bir çalışma devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA KAMPANYA

Bu sırada ise sosyal medyada bir kararalama kampanyası başlatıldı.

Türkiye'yi aciz göstermek için yurt dışı merkezli başlatılan kampanyada, "heplturkey" etiketi kullanıldı.

"DEVLETİMİZİ ACİZ GÖSTERMEYİ AMAÇLIYOR"

Konuya ilişkin ilk açıklama İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

Altun, kampanyanın ideolojik saiklerle ve Türk devletini aciz göstermek, devlet-millet bağını zayıflatmak olduğunu söyledi.

Fahrettin Altun'un açıklamaları şu şekilde:

"Ülkemizi etkisi altına alan orman yangınlarıyla devletimizin tüm imkanları seferber edilerek mücadelemiz devam etmektedir. 35 ilimizde 129 yangının 122'si kontrol altına alınmıştır. Türkiyemiz güçlüdür!



İyi niyetli her yardım ve katkı milli birlikteliğimizin gereğidir. Ancak bu akşam itibariyle yurtdışından ve tek merkezden organize edilen sözde yardım kampanyası ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır.

"DEVLETİMİZ DİMDİK AYAKTADIR"

Türkiyemiz güçlüdür.Devletimiz dimdik ayaktadır.Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yitirdiğimiz canlar dışında bütün kayıplarımızı telafi edecek, içimizi yakan bu ateşi söndüreceğiz. #StrongTürkiye

"RESMİ AÇIKLAMALARA İTİMAT EDELİM"

Şu anda sosyal iletişim platformlarında, anlık mesajlaşma gruplarında, forumlarda yayılan bilgilerin büyük çoğunluğu yalan haberdir. Bugün böyle bir doğal afet durumunda dahi bu türden yalanları yayanların tuzağına düşmeyelim. Lütfen resmi mercilerin açıklamalarına itimat edelim."



